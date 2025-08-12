Al via il Festival dei Due Borghi: agosto in musica a Ventimiglia

Agosto in musica con concerti da non perdere a Ventimiglia di Sicilia, il piccolo e affascinante borgo a soli 40 chilometri da Palermo. Ha appena preso il via la prima edizione del «Festival dei Due Borghi» che proseguirà sino a fine mese, trasformando Ventimiglia in un palcoscenico a cielo aperto. Con appuntamenti del calibro di Nicola Piovani (il 18 agosto) e i Tiromancino (il 30 agosto): concerti gratuiti e attesissimi.

Gli spettacoli e la musica si fondono in un calendario affascinante e puntano a celebrare la bellezza, l’identità e l’anima di una comunità viva e accogliente. Lo sottolinea il sindaco Girolamo Anzalone: «Con grande orgoglio e profonda emozione diamo il via al Festival dei Due Borghi, un evento che celebra la cultura, la bellezza e l’identità del nostro territorio. Ventimiglia di Sicilia torna protagonista, grazie a un cartellone ricco di appuntamenti tra musica, spettacolo, tradizione e innovazione. Questo festival non è soltanto un insieme di eventi: è un momento di rinascita, un’occasione per ritrovare il senso di comunità e per valorizzare le nostre eccellenze locali, spesso dimenticate ma mai spente. Inserito nel progetto “Custodire il futuro” e sostenuto dal PNRR – Borghi, questo percorso mira a contrastare lo spopolamento, restituendo ai nostri giovani la voglia di restare, di investire, di credere in una Ventimiglia viva, creativa e accogliente».

Aggiunge Valeria Sapienza, vicesindaco e assessore allo spettacolo: «Il Festival dei Due Borghi rappresenta una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo e una visione ben chiara: fare della cultura e dell’accoglienza il cuore pulsante del nostro rilancio territoriale. Il programma che presentiamo è il frutto di un lavoro corale, che intreccia le radici della nostra storia con lo sguardo rivolto al futuro». Il programma dei prossimi eventi:

Martedì 12 agosto – ore 21:30 Anfiteatro Comunale. Viaggio a Parigi – Concerto dell’Associazione Ventimigliese Amici della Musica Bonanno-Ferrara. Ingresso libero

Lunedì 18 agosto – ore 21:30. Anfiteatro Comunale, Nicola Piovani – Note a margine. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria per un massimo di due biglietti a persona.

Giovedì 21 agosto – ore 21:30. All’Anfiteatro proiezione di “La bocca dell’anima” di Giuseppe Carleo. Ingresso libero.

Venerdì 22 agosto – ore 21:30 Anfiteatro, Colpa del Blasco-Vasco Rossi Sicilian Tribute Band. Ingresso libero.

Sabato 23 agosto - ore 18:00 Portella Ventimiglia, Tramonti con musica d’autore – con Antonio Zarcone, Giuseppe Milici e Pamela Barone. Ingresso libero.

⁠Sabato 30 agosto – ore 21:30. Piazza Monsignor Lo Cascio, Tiromancino – La descrizione di un viaggio – Tour 2025. Ingresso libero.