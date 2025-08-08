Gruppo Arena rinnova la partnership con il Palermo FC con l’insegna Decò

Il Palermo FC è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Decò | Gruppo Arena, che sarà l’Official Shorts Partner e Premium Partner del Club per la stagione 2025-2026.

Al fianco del Palermo da anni, l’azienda siciliana si conferma un partner storico e strategico, testimoniando il forte legame tra il Club e le eccellenze del territorio. Attore chiave della grande distribuzione in Sicilia, il Gruppo Arena contribuisce allo sviluppo economico e sociale dell’isola, condividendo con il Palermo una visione di crescita sostenibile.

Nell’ambito della collaborazione, il logo Decò sarà presente negli shorts utilizzati negli impegni ufficiali da tutte le squadre del Palermo, a testimonianza di un sostegno trasversale che abbraccia l’intero universo rosanero: dalla Prima Squadra maschile alla Prima Squadra femminile, comprese tutte le formazioni del Settore Giovanile maschile e femminile.



Decò | Gruppo Arena è anche Title Partner dell’Anglo-Palermitan Trophy, l’amichevole tra Palermo e Manchester City in programma allo stadio Renzo Barbera, sabato 9 agosto alle ore 21.00.

“Il rinnovo di questa partnership rappresenta per il nostro Gruppo un impegnoconvinto verso una città strategica come Palermo, in cui crediamo e in cui stiamo investendo e continueremo a farlo – dichiara il Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena –. Siamo orgogliosi di affiancare una realtà che, come noi, guarda al futuro con serietà e visione, condividendo valori di identità, coesione e sviluppo sostenibile”.



“Questa collaborazione rinnova il legame tra il nostro brand e una delle piazze calcistiche più affascinanti d’Italia – aggiunge Francesco Anfuso, Direttore Marketing e Innovazione del Gruppo Arena –. Vedere il logo Decò sugli shorts di tutte le squadre rosanero, dalla Prima Squadra al Settore Giovanile, è per noi motivo di orgoglio e un’opportunità straordinaria di visibilità, in una stagione che si preannuncia ricca di emozioni”.

“Siamo orgogliosi di poter proseguire questo percorso con Decò | Gruppo Arena, un partner che ha dimostrato nel tempo grande fiducia e vicinanza al nostro progetto, anche nei momenti più difficili. La continuità di questa collaborazione – afferma Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC – rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti e per il legame profondo che unisce il Palermo alle realtà più virtuose del nostro tessuto imprenditoriale.“