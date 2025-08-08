ESTATE A GRATTERI

Nel cuore delle Madonie fra magia, sapori e tradizioni



Situato in posizione ideale, fra mare e monti, Gratteri propone un programma molto ricco per tutto il mese: il via la vigilia di Ferragosto con la Sagra della Vastedda fritta.

Monti e mare. Eventi culturali, gastronomia locale e paesaggi da cartolina. A Gratteri, 650 metri di altitudine ma non lontano dalla costa, agosto promette un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili per residenti e visitatori. Incastonato nelle Madonie e affacciato su un panorama spettacolare tra cielo e terra, Gratteri è uno di quei luoghi che sembrano usciti da una cartolina d’altri tempi. Con le sue case arroccate, le chiese antiche, il panorama mozzafiato, il paese delle Madonie è una destinazione ideale per chi cerca esperienze vere: sapori tradizionali, serate estive tra folklore e musica, e soprattutto un’accoglienza genuina che conquista il cuore.

Gratteri non è solo quiete, è anche vivacità culturale e orgoglio delle proprie radici, che si esprimono con forza durante le tradizionali sagre estive. In questi giorni il paese si riempie di visitatori, profumi e musica, celebrando i suoi piatti più identitari: la Vastedda Fritta e la Purpietta c’Adduru . Se desiderate scoprire la Sicilia più autentica, gustosa e ospitale, Gratteri vi aspetta ad agosto per regalarvi due serate indimenticabili, tra sapori antichi, musica dal vivo, tradizioni popolari e panorami che lasciano senza fiato.

La 45ª edizione della Sagra della Vastedda Fritta si svolgerà giovedì prossimo, giorno 14, vigilia di Ferragosto, dalle 18: la manifestazione promette una giornata ricca di sapori e musica. La vastedda fritta è un delizioso pezzo di pasta di pane fritto condito a scelta con sale, zucchero o acciughe, a seconda dei gusti. Ad accompagnare le degustazioni ci sarà l’intrattenimento di musica popolare siciliana del gruppo Kistisemu e lo spettacolo di teatro di strada e circo contemporaneo della compagnia Joculares. L’evento sarà arricchito dalla presenza di un tradizionale carretto siciliano, simbolo folkloristico dell’Isola. La festa continuerà anche in serata, quando, in corso Umberto I, la piazza si animerà con l’intrattenimento del gruppo Blue Sound2. Dopo il successo della vastedda fritta, Gratteri si prepara a un altro appuntamento imperdibile: la 5ª Sagra della Purpietta c’Adduru, in programma sabato 23 agosto, sempre a partire dalle 18. La particolarità è nella cottura tradizionale: le polpette vengono racchiuse tra due foglie di alloro, che durante la cottura rilasciano un profumo intenso e inconfondibile. La location della sagra è il Belvedere Ganci Battaglia, uno dei punti panoramici più suggestivi di Gratteri, da cui si gode una vista mozzafiato sul mare. È qui, all’ora del tramonto, che avrà luogo la degustazione delle purpiette c’adduru, servite calde e accompagnate da un bicchiere di vino rosso locale. Ad aprire la serata sarà l’intrattenimento di musica popolare siciliana del gruppo folk Trinacria. Al calare del sole, il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle emozioni con l’intrattenimento del gruppo Corradio Italia - Solo musica italiana… forse. Infine, per chiudere in bellezza, l’intrattenimento musicale Radio Time 90 dance show in tour, che con un party anni ’90 farà ballare tutti, dai nostalgici delle hit dance a chi ama rivivere i mitici suoni di un’epoca indimenticabile. Anche in questa occasione saranno allestiti stand di prodotti tipici. Qui, tra le pietre antiche e le vette silenziose delle Madonie, la Sicilia si mostra nella sua forma più vera. E durante le sagre di agosto, questo piccolo paese si trasforma in un teatro di emozioni, dove ogni sapore è racconto, ogni nota è memoria, ogni sguardo è accoglienza. Un angolo di mondo dove la tradizione non è folclore, ma identità viva.