Agosto tra natura, musica e teatro al Rifugio Marini di Piano Battaglia

Una immersione totale nel relax tra camminate, trekking e cicloturismo. Ma anche una serie di appuntamenti con concerti live e lo spettacolo de «I Sonnambuli»

Pranzi, cene e aperitivi con i prodotti tipici delle Madonie. Degustazioni di carne, verdure, formaggi e frutta

Un paradiso naturale nel cuore delle Madonie a 1.572 metri sopra il livello del mare tra il complesso montuoso di Pizzo Carbonara e Monte Mufara: chiunque si rechi a Piano Battaglia per visitare il Rifugio Marini si ritrova immerso in un’atmosfera suggestiva dove fa da quinta un’immensa faggeta secolare ed è tangibile un palcoscenico di biodiversità, storia antica e cultura viva.

Insieme a camminate, trekking e cicloturismo nel periodo estivo il Rifugio propone ,in collaborazione con Alte Madonie srl, la società che gestisce il rifugio, un programma ricco di appuntamenti da vivere al fresco, con pranzi, aperitivi e cene all’aperto, concerti live music, spettacoli di teatro di narrazione e tanto altro ancora. Di seguito gli appuntamenti salienti di agosto.

Per Ferragosto, giorno 15 alle 12 pranzo all’aperto con musica dal vivo e stand gastronomici che servono a scelta degustazioni con specialità tipiche madonite di carne, verdure e formaggi e frutta. È possibile anche riservare un tavolo per gustare il menu fisso.

Giorno 20 alle 18, appuntamento con il teatro di narrazione de “I Sonnambuli” e lo spettacolo Intuì. Una scintilla, un sesto senso (a volte pure un settimo), comunque una vocina che reclama senza usare parole. L’intuizione è quella roba lì, ed è, contrariamente a ciò che si crede, talento di tutti. Ciò che fa la differenza è la capacità di fidarsi, di preferire un salto al cammino percorso centinaia di volte.

“I Sonnambuli” è il club letterario notturno andante fondato da un giornalista, Fabio Manenti, e da uno sceneggiatore, Michele Arezzo. I loro incontri sono notti randagie: scelgono un tema e lo indagano raccontando a braccio storie prese da letteratura, cronaca, miti, arte e scienza, poesia e musica. Tutto il resto è improvvisazione con il pubblico, ogni volta in un luogo diverso, inatteso. Da sempre le storie abitano le notti e le riscaldano: sono la più antica via di fuga, la più dirompente ispirazione. Così, chi partecipa ad uno spettacolo de “I Sonnambuli”, non è un semplice spettatore ma vive un’esperienza di teatro di narrazione e indaga emotivamente, racconto dopo racconto, le contrastanti sfaccettature del tema al centro dell’incontro. Per l’evento al rifugio è possibile prenotare un tavolo per l’aperitivo e la cena.

Giorno 24 a partire dalle 12:00, Rifugio Marini ospita la sessione conclusiva del 14 Raduno Mediterraneo Jazz Manouche. In programma il pranzo seguito da jam session con una carovana musicale che conduce in diversi luoghi del mondo spaziando tra valse musette, swing, sonorità klezmer-tzigane e jazz.

Il Rifugio Giuliano Marini è lo storico rifugio di sempre a Piano Battaglia per offrire ad escursionisti, sportivi e amanti della natura un ambiente confortevole e accogliente dove poter sostare, soggiornare o anche solo ristorarsi. È, quindi, una struttura ricca di storia e dedizione che fa parte del patrimonio della montagna, centro di attrazione che si fonde con la natura per fare cultura.