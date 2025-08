Si accende l’estate di Bolognetta: dal 7 all’11 agosto è grande festa

Musica, teatro, cultura, divertimento, enogastronomia e la grande Notte Bianca animeranno le giornate del paese in provincia di Palermo

Dal 7 all’11 agosto le strade e le piazze di Bolognetta, paese a una trentina chilometri da Palermo, si trasformeranno nel palcoscenico di una grande festa estiva. È tutto pronto per “Vivere Bolognetta d’agosto”, giunta alla sua seconda edizione. La rassegna estiva è promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mary Elizabeth Smith, con il contributo della Città Metropolitana di Palermo e il sostegno della Regione Siciliana, la collaborazione del GAL Metropoli Est e dell’associazione culturale Facitur.

Musica, cultura, teatro, spettacoli per bambini, promozione del territorio, delle tradizioni e dell’enogastronomia, intrattenimento, visite guidate, sono alcuni degli ingredienti principali della kermesse estiva. Fino ad arrivare al momento forse più atteso: la Notte Bianca in cui, per tutto il giorno e fino a notte fonda, si susseguiranno tanti appuntamenti per grandi e piccini.

“Abbiamo cercato di assecondare i gusti di tutti i nostri concittadini - dice il sindaco Mary Elizabeth Smith -, proponendo un programma variegato che possa coinvolgere non solo chi vive a Bolognetta e nei paesi limitrofi, ma anche chi è in vacanza oppure chi cerca un diversivo fuori dalla città. L’obiettivo però non è solo il divertimento, ma anche la conoscenza delle nostre eccellenze e delle nostre peculiarità attraverso la cultura e l’intrattenimento. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa seconda edizione di ‘Vivere Bolognetta d’agosto’, evidenziando un aspetto non secondario: tutti gli ingressi sono totalmente gratuiti. Il nostro desiderio è quello di poter offrire qualche ora spensierata e serena”.

Giovedì 7 agosto

Sarà un concerto ad alzare il sipario di “Vivere Bolognetta d’agosto”. Le note e la voce di Joline Terranova, cantautrice palermitana, risuoneranno in Piazza Caduti in Guerra a partire dalle 22. Titolo della performance è Joline 9.0.

Venerdì 8 agosto

Sono due gli eventi previsti in altrettante location. Alle 21.30, in piazza Palma De Gandia, Bolognetta si riempirà di versi poetici con “Le Poesie di San Lorenzo”, lettura di poesie di vari autori: Nicola Campagna, Giulia Gippetto, Angela Ingui, Antonino Lo Bue. La voce sarà di Piera Bivona, mentre gli effetti sonori saranno curati da Riccardo Canzoneri.

Tanta musica poi in piazza Caduti in Guerra dalle 21 alle 23. Con “Ballo Bolognetta”, in consolle ci sarà il dj Francesco Barcia per balli di gruppo e ballo aperto.

Sabato 9 agosto

Alle 21, in piazza Caduti in Guerra, un incontro imperdibile per gli amanti delle carte. Si svolgerà infatti la seconda edizione di “Burraco sotto le stelle”. Per informazioni si può contattare il numero 347 8227669.

Domenica 10 agosto

Avvenimento clou del cartellone estivo di Bolognetta è la Notte Bianca - Tradizione, Gusto e Cultura, finanziata dal GAL Metropoli Est e realizzata dall’Associazione culturale Facitur, presieduta da Antonello Fassaro. Si comincia a Palazzo Monachelli, bene confiscato alla mafia che, da dicembre dello scorso anno, è diventato Museo del Gusto, oltre che centro di formazione per ragazzi a rischio di devianza. Alle 12 si svolgerà “Oleoturismo”, un aperitivo rurale con il giornalista Mario Liberto.

Alle 18.30, in Chiesa Madre, messa solenne in onore di Sant’Antonio da Padova, mentre dalle 19 alle 23 visite al Museo della Casa Contadina (in via Armando Diaz) con degustazione di pane condito.

Alle 21, per le vie del paese, si esibiranno gli sbandieratori di Caccamo. Dalle 22 il corso principale e piazza Matrice prenderanno vita con artisti di strada, spettacoli di bolle di sapone artistiche e di magia con animali, danza con il fuoco.

Alle 23.30, in Piazza Matrice, sarà protagonista il cabaret magico con Davide Tusa e dall’1, sempre in piazza Matrice, si ballerà con il dj Giuseppe Pulizzotto.

Lunedì 11 agosto

Il gran finale di “Vivere Bolognetta d’agosto” è affidato agli attori del Teatro Zappalà di Palermo. Alle 21.30 porteranno in scena, in piazza Caduti in Guerra, lo spettacolo “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta.