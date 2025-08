SANTA NINFA E LA SUA SALSICCIA ,REGINA DI GUSTO E TRADIZIONE

Un grande palcoscenico del gusto: nel cuore della Valle del Belice, il prossimo fine settimana - sabato 9 e domenica 10 - Santa Ninfa si trasformerà per accogliere le migliaia di visitatori attese alla XXVIII edizione della Sagra della Salsiccia. Un evento che, negli anni, è diventato molto più di una semplice festa: è un tributo a un prodotto che rappresenta identità, cultura e sviluppo economico locale. La vera novità dell’edizione 2025 sarà l’attenzione scrupolosa alla qualità: ogni stand di vendita della salsiccia - gestito da una delle 42 attività commerciali locali coinvolte - esporrà informazioni dettagliate sul lotto di provenienza dei suini e sulla macellazione. Una tracciabilità trasparente che garantisce al consumatore sicurezza e consapevolezza.

Carlo Ferreri sindaco di Santa Ninfa foto SISILAB

Una scelta coraggiosa e lungimirante che fa di questa sagra un esempio virtuoso, anche a livello regionale. «Puntiamo alla qualità, che per noi significa anche valorizzare il lavoro dei nostri produttori - spiega il sindaco del centro del Trapanese, Carlo Ferreri -. Vorremmo rilanciare il Consorzio di tutela della salsiccia, che per anni ha rappresentato un riferimento importante. Tornare a fare rete tra i produttori locali è oggi una priorità, soprattutto se si pensa al futuro commerciale di questo prodotto».

La salsiccia è anche il simbolo di un territorio: con Santa Ninfa c’è un connubio che è ormai un vero e proprio brand. Non è un caso che la manifestazione, sostenuta quest’anno anche dal Libero Consorzio Provinciale di Trapani, sia cresciuta al punto da diventare appuntamento fisso per l’intera provincia. Le due location principali, viale Pio La Torre e viale Piersanti Mattarella, garantiranno un percorso agevole e ampio per gustare ogni specialità in tranquillità. Ma la sagra non è solo gusto. È un’occasione per raccontare l’identità di un paese che, pur piccolo, custodisce saperi e sapori antichi. A confermarlo è anche il ritorno di alcune famiglie santaninfesi emigrate in Venezuela, che quest’anno proporranno due piatti tipici della cucina sudamericana reinterpretati con la salsiccia locale: le arepas farcite e le empanadas. Non mancheranno poi le originali arancine con salsiccia e le tradizionali busiate, per un ventaglio di sapori che abbraccia tradizione e innovazione.



La Sagra sarà inaugurata sabato prossimo alle 19 su viale Pio La Torre. Da quel momento musica dal vivo, gastronomia e convivialità accompagneranno i visitatori fino a tarda notte. Oltre alla salsiccia, gli stand offriranno ricotta fresca, dolci fatti in casa, carne arrostita e anche menù dedicati ai celiaci. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche alla cultura: durante tutto il weekend, i visitatori potranno accedere gratuitamente al museo Nino Cordio e al Museo dell’Emigrazione.



Per rendere più agevole la partecipazione all’evento è stato predisposto un mega parcheggio gratuito nell’area artigianale, proprio all’ingresso del paese dallo svincolo A29. Un servizio navetta collegherà l’area alla zona della sagra. La chiusura, domenica sera, sarà affidata ai consueti giochi pirotecnici, per un’edizione che promette di essere tra le più partecipate e sentite degli ultimi anni. «Invitiamo tutti - conclude il sindaco Ferreri - a partecipare a questo evento che non è solo una festa, ma un momento di valorizzazione autentica delle nostre radici. La sagra è l’incontro tra gusto, tradizione e futuro, ed è aperta a tutti, cittadini, turisti, curiosi e buongustai».