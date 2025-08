Nella Culla Tecnologica dell'ITS Academy A. Volta si formano i supertecnici del futuro: a Palermo il lavoro nasce tra i Laboratori Biomedicali 4.0

Nel cuore di Palermo, al Politeama, all'interno dello storico Istituto dell'Ipab Santa Lucia, esiste un luogo dove innovazione, formazione, imprese e lavoro si incontrano ogni giorno: è la Culla Tecnologica Biomed & Biotech, il fiore all’occhiello dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta”, finanziata grazie ai fondi PNRR. Uno spazio all’avanguardia, composto da 18 Laboratori tecnologici, dotati di strumentazioni di ultima generazione, progettato per far crescere una nuova generazione di professionisti nei settori biomedicale, della sanità digitale e delle biotecnologie industriali e ambientali.

È proprio qui che prende forma un modello inedito di formazione che guarda avanti, unendo sapere tecnico, pratica laboratoriale e concrete opportunità occupazionali.

Una formazione, coprogettata con le aziende del settore, che nasce dall’innovazione.

La Culla Tecnologica rappresenta il cuore pulsante dell’ITS Academy: un ambiente immersivo dove gli studenti non si limitano ad “ascoltare”, ma sperimentano, simulano, progettano e si misurano con casi reali.

Dotata di Tecnologie 4.0 – come realtà aumentata, simulazione 3D, robotica biomedicale, dispositivi digitali per l’imaging e sistemi biotech avanzati – la struttura permette agli studenti di acquisire competenze tecniche ad alto contenuto specialistico, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Qui si forma una figura tecnica nuova, capace di dialogare con i bisogni reali delle imprese che operano nel settore sanitario, biomedicale e delle biotecnologie (farmaceutico, chimico, agroalimentare, ambientale e dei biomateriali).

L’ITS Academy Volta: tra alta formazione terziaria e mondo del lavoro

L’ITS Academy A. Volta - unico in Sicilia ad operare nell'Area Tecnologica 3 "Chimica e Nuove Tecnologie della Vita") - è parte integrante del sistema nazionale degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) post-diploma, definitivamente incardinati, con la Legge n. 99 del 15 luglio 2022, all'interno del Sistema della formazione pubblica terziaria professionalizzante del nostro Paese, allo scopo di contribuire in modo sistematico allo sviluppo economico e alla competitività del nostro sistema produttivo.

La sede palermitana si distingue per un approccio didattico innovativo e integrato: lezioni teoriche, esercitazioni pratiche in laboratorio, esperienze sul campo, e soprattutto un collegamento diretto con il mondo delle imprese, dove gli allievi trascorrono la metà del loro percorso di specializzazione. A tutto questo si aggiunge il rilascio di un diploma di Tecnico Superiore di Livello 5 EQF riconosciuto a livello europeo.

Quattro percorsi di specializzazione per formare i professionisti più richiesti

Per il biennio formativo 202572027, l’ITS Academy A. Volta propone quattro percorsi biennali altamente specializzanti, progettati con le aziende per rispondere ai reali fabbisogni del mercato:

Biotecnologo della Qualità

Tecnico Superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico-industriali. Lavora principalmente in laboratorio, all’interno dei comparti chimico, chimico farmaceutico, alimentare, ambientale e dei biomateriali, per la ricerca, produzione e gestione e controllo degli standard di qualità.

Informatico Biomedicale

Tecnico superiore per la digitalizzazione e l’applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale. Figura richiestissima all'interno delle imprese, pubbliche e private, che si occupano di sviluppo di applicazioni per la gestione di dispositivi e infrastrutture digitalizzate basate su tecnologie innovative in ambito biotecnologico e biomedicale per la gestione di processi di digitalizzazione nelle aziende del settore.

Tecnico Specialista Biomedicale

Tecnico superiore per la progettazione, produzione, collaudo e manutenzione di apparecchi, dispositivi biomedicali diagnostici, terapeutici e riabilitativi e impianti biotecnologici. Lavora nell’ambito della progettazione, produzione, prototipazione, commercializzazione, collaudo e manutenzione di apparecchiature e dispositivi biomedicali ed elettromedicali ad uso diagnostico, terapeutico o riabilitativo e impianti correlati.

Tecnico Specialista Biomedicale con curvatura in Odontotecnico Digitale

Professionista esperto con competenze specialistiche sul tema del flusso digitale nel settore, sull'utilizzo dei principali software disponibili sul mercato e nella chirurgia guidata, sulle tecniche di disegno CAD CAM, di manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettromedicali.

Ciascun percorso ITS prevede 2000 ore di formazione, di cui almeno 900 sono svolte direttamente in azienda, grazie a tirocini mirati e progettati in collaborazione con il tessuto produttivo locale e nazionale.

Quando lo stage diventa lavoro

Uno dei punti di forza dell’ITS Academy è proprio la forte connessione con il mondo delle imprese. Gli studenti non solo frequentano lezioni e laboratori (la frequenza in presenza è obbligatoria, pena la decadenza dal Corso), ma entrano a far parte di un ecosistema virtuoso grazie ai tirocini altamente qualificanti previsti dal piano di studi.

Questa collaborazione si traduce in numeri concreti: oltre il 90% dei diplomati trova lavoro entro 12 mesi dal termine del percorso. Un risultato che non è frutto del caso, ma di una visione strategica costruita insieme alle aziende, che partecipano attivamente alla progettazione dei contenuti, vanno in aula e nei laboratori ad insegnare (oltre il 70% dei docenti sono esperti provenienti dal mondo del lavoro), accolgono gli studenti in stage (il rapporto col tutor aziendale e 1/1) e nei loro reparti produttivi.

Iscrizioni aperte: come candidarsi

Le iscrizioni ai percorsi per il biennio 2025–2027 sono già aperte. Possono candidarsi tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. L’accesso avviene tramite una selezione pubblica, basata su prova scritta e colloquio motivazionale.

Tutte le informazioni utili, i dettagli sui corsi, i requisiti di accesso e il bando completo sono disponibili sul sito ufficiale.

A Palermo si costruisce il futuro puntando sul merito!

La Culla Tecnologica Biomed & Biotech dell’ITS Academy Volta non è solo una sede formativa, seppur all'avanguardia. È una scommessa vinta sulla formazione di eccellenza, sull’innovazione e sul talento.

E' un luogo dove si punta sul merito e non sul reddito (i corsi non prevedono il pagamento di una retta annuale, in quanto finanziati quasi interamente con fondi pubblici). In un mondo che cambia velocemente, a Palermo si forma una nuova generazione di tecnici altamente qualificati, pronti a diventare protagonisti nel mondo del lavoro.