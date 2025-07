La nuova frontiera Hyundai per un’esperienza premium

Nella nuova e unica concessionaria ufficiale Hyundai a Palermo, in via Aci 6, innovazione, competenza e attenzione al cliente dal pre al post vendita. Interventi rapidi e certificati, dalla manutenzione ordinaria alla straordinaria. Un’assistenza al top per ogni esigenza

Entrando da Style System, la nuova e unica concessionaria ufficiale Hyundai a Palermo, ti immergi in un’esperienza innovativa e su misura. Qui, sei tu al centro: dalla visita in showroom fino all’assistenza post-vendita, ogni fase è pensata per essere completa e personalizzata. Situata in Via Aci 6, Style System ti accoglie in un ambiente moderno ed elegante, dove scoprire l'intera gamma Hyundai: citycar, Station Wagon, Sportive, SUV, Ibride ed Elettriche. Troverai auto nuove, usate o con soluzioni di Noleggio a Lungo Termine e un'assisenza tecnica di livello superiore. Con oltre 30 professionisti qualificati e un ampio stock di ricambi e accessori originali Hyundai, è il centro di riferimento ufficiale per vendita, officina e ricambi su tutto il territorio provinciale.

Un percorso su misura

All’interno dello showroom, ogni vettura Hyundai può essere configurata in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Il percorso inizia con un’accoglienza dedicata, continua con preventivi trasparenti e si conclude con la consegna finale. Il cliente è sempre accompagnato da un team esperto che fa della competenza il proprio punto di forza. Non è solo vendita: è un’esperienza d’acquisto curata nei dettagli.

Assistenza post-vendita a 360°

Il servizio continua anche dopo l’acquisto. I responsabili accettazione seguono i clienti in ogni fase: documentano le condizioni del veicolo, prenotano gli interventi e supportano il cliente in modo preciso prima che i tecnici specializzati entrino in azione. E se il servizio richiede tempo, è possibile usufruire della navetta gratuita, di un’auto sostitutiva (se disponibile) o attivare un noleggio a pagamento.

Servizi dedicati & offerte esclusive

Style System propone pacchetti su misura, offerte speciali periodiche e promozioni riservate su manutenzioni, tagliandi, revisioni e interventi selezionati. L’obiettivo è garantire una cura continuativa e vantaggiosa per ogni cliente.

Efficienza e qualità certificata

Nel reparto assistenza, ogni intervento è affidato a tecnici Hyundai autorizzati che utilizzano componenti originali e strumenti di diagnosi all’avanguardia. Gli standard Hyundai garantiscono sicurezza e precisione, sia per operazioni ordinarie (tagliandi, revisioni ministeriali) sia straordinarie (riparazioni carrozzeria, interventi in garanzia, cambio gomme stagionali, e altro). Il tutto per offrire un servizio post-vendita a cinque stelle.

Un punto di riferimento

Style System non è solo una concessionaria: è il nuovo punto di riferimento Hyundai a Palermo e provincia, pensato per chi cerca un’esperienza di acquisto e assistenza superiore. Se desideri vivere un percorso fluido, personalizzato e sostenuto da competenza e qualità, vieni a scoprire tutto ciò che Style System ha da offrire.

Style Sistem fa la differenza

Un’esperienza dinamica, clienti sempre al centro e servizi personalizzati che rendono l’acquisto e l’assistenza Hyundai un piacere senza confronti. Visita lo showroom a Palermo in Via Aci 6 e lasciati stupire: innovazione, qualità e attenzione continua.