A Rimini la grande festa delle agenzie di pubblicità

Intervista a Salvatore Limuti, Presidente del Premio Agorà: pieno successo per la 38ª edizione nella città di Fellini, una manifestazione cresciuta anche lontano dalla Sicilia

La scelta di una iniziativa itinerante per valorizzare tutti i territori

Prossima rassegna a Venezia. E per il 40° Favignana

Intervistiamo Salvatore Limuti, Presidente del Premio Agorà. E come prima domanda chiediamo: come mai quest'anno il premio si è celebrato a Rimini?

“Nel sito del Premio Agorà si leggono i risultati di tutti gli anni dal 1986 in poi. Si nota che per le cinque edizioni dall'86 al ‘90 il premio si è celebrato in Sicilia a Palermo, a Catania e a Taormina dopodiché ci siamo fermati per due anni per scarsa partecipazione dei siciliani. Consapevoli che invece c'era notevole potenziale per il premio, ci siamo rivolti alla Fiera del Levante di Bari, che si è assunta tutto l'onere per la sesta edizione. In quell'occasione il premio divenne nazionale e vide la partecipazione delle più grandi agenzie italiane e internazionali. E così, negli anni successivi, nel ‘94 ricordo che premiammo la famosa campagna della Sip “La telefonata allunga la Vita” con Massimo Lopez. Fu un trionfo e nel 1996 il Premio Agorà poté tornare in Sicilia, a Catania, registrando la partecipazione di agenzie nazionali e siciliane. Agenzie come la Boomerang, la Sogep, AdImmagine, Tina Berenato, Excalibur, Réclame, Pubilla, Urso e Strategica hanno vinto molti premi, senza più soffrire del complesso di inferiorità precedente. Era quello che io volevo: libera concorrenza in libero mercato.”

Ed oggi come mai siete andati a Rimini?

“Vede, dal 1996 in poi abbiamo scelto di non avere uno sponsor importante che presentava l'inconveniente di condizionare l'imparzialità dei voti. Per far ciò bisogna essere autosufficienti e autofinanziarsi con le semplici quote di iscrizione pagate dalle agenzie. Infine, nel 2023 abbiamo stipulato un accordo con l'associazione UNA che raccoglie le 300 più grandi agenzie d'Italia. Con essa si è stabilito che la cerimonia fosse itinerante, proprio per promuovere lo sviluppo delle agenzie. Così dopo l'edizione 36ª presso il Palazzo Reale di Palermo la prima edizione utile in cui è stata attuata questa strategia è stata la 37ª che si è tenuta a Firenze, rivelatasi una scelta felice. La 38ª edizione si è tenuta a Rimini, una città con splendidi teatri e il cinema Fulgor”.

E chi sono stati i vincitori di questa 38ª edizione?

“Due Agorà d’oro sono stati assegnati all'agenzia Armando Testa e due Agorà d’oro Crossmediali all'agenzia GB22 del pluripremiato Vicky Gitto (siciliano di origine). Ed altre 25 agenzie di tutta Italia hanno ricevuto dei premi.

E le agenzie siciliane?

“Tutte hanno ben figurato vincendo diversi premi: l'agenzia Tina Berenato di Messina, l'agenzia Industria 01 di Catania, l'agenzia Albamedia di Palermo e l'agenzia Urso, anch'essa di Palermo”.

Come mai la partecipazione delle agenzie siciliane non è molto numerosa?

“A parte qualche timore di non potersi confrontare con i big d'Italia, secondo me ormai infondato, c'è da dire che in genere è difficile disporre ogni anno di campagne nuove e competitive per cui molte agenzie partecipano ad anni alterni.

Com’è stata organizzata la cerimonia del Premio Agorà?

Come ogni anno, facciamo precedere la cerimonia della premiazione con un convegno. Quest'anno a Rimini abbiamo affrontato il tema della Reputazione delle agenzie di pubblicità e per fare questo ho prima commissionato una ricerca alla società Staff&Call diretta da Alfonso Castellano. Io ho aperto il dibattito, focalizzando le problematiche relative alla genesi e alla costruzione della reputazione delle agenzie, perché se è vero che la buona pubblicità deve poter far sognare i consumatori è vero altresì che deve produrre effetti concreti a vantaggio delle aziende che commissionano le varie campagne pubblicitarie”.

E la 39ª edizione?

“La 39ª edizione del Premio Agorà si terrà il 19 giugno del 2026 a Venezia. E il presidente del Club Dirigenti Marketing Nino Salerno, sta già lavorando affinché la 40ª edizione si realizzi nella Tonnara di Favignana”.