A Menfi splende La Sirenetta: il mare e la cucina incantano

La vacanza a Porto Palo diventa un momento memorabile grazie ai servizi offerti da uno stabilimento storico, il primo del luogo. L’angolo ideale per festeggiare un evento

I piatti al ristorante vengono preparati con gli ingredienti del territorio e con il pesce fresco del Mediterraneo

La storia di Porto Palo di Menfi - località balneare con un primato assoluto, il titolo di Bandiera Blu mantenuto da 29 anni consecutivi - si intreccia con quella del suo lido più antico, La Sirenetta. Costruito negli anni Trenta del Novecento, fu il primo di Porto Palo. Dagli anni Ottanta è gestito con passione dalla famiglia Vetrano e ha contribuito a fare di Porto Palo di Menfi una meta premiata non solo per la qualità del suo mare, ma anche per i servizi che la rendono tra le spiagge più accoglienti della Sicilia.



Il lido

La Sirenetta è oggi il punto di riferimento per chi cerca una giornata di mare all’insegna della comodità e del buon vivere, magari completata da un pranzo o da una cena che sappia abbinare il buon gusto della tavola all’incantevole scenario marino. I servizi in spiaggio sono di prim’ordine: ombrelloni e lettini a pochi passi dalla riva, accesso facilitato con passerella fino alla battigia, pensata anche per le persone con disabilità o non vedenti, parcheggio ampio e gratuito, parco giochi per i più piccoli. È una realtà storica e familiare ben inserita nel panorama estivo di Porto Palo di Menfi. Offre un equilibrio tra atmosfera rilassata da mare, cucina siciliana autentica e servizi per tutta la famiglia. Le occasioni di convivialità e la tradizione culinaria locale rendono lo storico lido una tappa da mettere in agenda per chi visita la costa della Sicilia meridionale.



Il ristorante

La cucina del ristorante del lido La Sirenetta si fonda sull’impiego di ingredienti del territorio a km 0 e in particolare del miglior pesce fresco del Mar Mediterraneo. Materia prima che consente la preparazione di piatti genuini, legati alla tradizione siciliana. A pranzo e a cena, i menu vengono abbinati a un’ampia selezione di vini locali. Tavoli vista mare e piatti preparati al momento garantiscono un’esperienza culinaria da conservare nell’album dei ricordi.



La pizzeria

Ogni sera dalle 18 sul lido si accende di gusto anche la pizzeria: fra le proposte classiche e intramontabili e quelle gourmet con abbinamenti creativi firmati dallo chef, scegliere diventa difficile. Il risultato finale è di altissimo livello, grazie anche all’impasto a lunga lievitazione che conferisce alla pizza una leggerezza garantita.

Eventi & banchetti sul mare

Che sia una comunione, un compleanno, una laurea o un piccolo matrimonio, La Sirenetta è il luogo perfetto per festeggiare. La struttura dispone di una sala interna elegante e climatizzata, perfetta per accogliere gli ospiti in ogni stagione, ma anche di spazi all’aperto affacciati sul mare, dove l’atmosfera si riempie di luce e brezza marina. Per chi lo desidera, è possibile celebrare un rito simbolico direttamente in spiaggia, rendendo l’evento ancora più emozionante. La qualità del ristorante completa l’esperienza con menù personalizzabili pensati su misura per ogni tipo di festa.

Spazio bambini

Tra una risata e uno scivolo, anche i più piccoli hanno la possibilità di vivere la loro vacanza perfetta. Il parco giochi è pensato per loro, affinché la cena sia un momento rilassante davvero per tutti.