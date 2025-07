Il coordinamento Ciac è un punto di riferimento per chi opera nell'agglomerato. L'inaugurazione della nuova rete viaria segna un altro importante traguardo

Una cinquantina di soci,un tavolo tecnico composto da professionisti del lavoro, dieci anni di storia e 12 fondatori lungimiranti. Questi alcuni dei numeri che raccontano il Coordinamento imprenditori area Carini (Ciac), associazione senza fini di lucro nata nell’agosto del 2015, oggi una delle realtà più attive e coese del territorio con un curriculum di battaglie civili a favore del tessuto produttivo locale. Allora a presiedere il Ciac era Marcello Trapani, fondatore e ceo della Tecno box Srl, azienda che da oltre 40 anni si occupa di confezionamento alimentare, deceduto nel 2023; oggi presiedere il Ciac è Giuseppe Pezzati, figura di rilievo nel panorama imprenditoriale siciliano, con un’esperienza di oltre 40 anni nel settore della logistica, fondatore della Alhambra srl unipersonale, ex presidente provinciale e regionale di Confartigianato Sicilia e componente della giunta nazionale, consigliere e componente di giunta della CCIAA di Palermo/Enna. Un profilo che coniuga visione imprenditoriale, capacità di mediazione istituzionale e profondo radicamento nel territorio. Vicepresidente del Ciac oggi Roberto Fiore, fondatore della Polysistem, azienda leader nella produzione di dispositivi medici per strutture sanitarie in tutta Italia; subentra a Giovanni Randazzo, storico imprenditore e fondatore della Randazzo srl, partner di UPS in Sicilia. Tra i soci si contano imprese di ogni settore: dal food alla logistica, dalla sanità all’ambiente, dalla produzione industriale ai servizi. Tra i soci si contano imprese di ogni settore: dal food alla logistica, dalla sanità all’ambiente, dalla produzione industriale ai servizi. Questa la lista completa dei soci che mentre leggete potrebbe essere già più lunga: Aiello ceramiche, Airklim srl, Airo srls, Alhambra srl unipersonale, Arcipelago srl, Avicola Picone Snc (fondatore), Bambinopoli, Caffè Trinca, Cm sistemi, Coreplast Srl (fondatore), Copal, Dainasturi, Dolce Carollo, Ecosan servizi per l'ambiente, Energiambiente srl, Fili srl, Global system impianti, Imadi Srl, Immobiliare Sublime, Iricep, Isola Azzurra viaggi tour operator, Italy car rent srl, Italtekno, Matteo Adragna trasporti, Merci service, Me.si srl, Migel srl, Neomedia, Nuova Commerciale, Officina Barbera, Omer srl (fondatore), Pangea srl, Pisciotta costruzioni, Powernet srl, Polysistem Srl (fondatore), Randazzo Srl (fondatore), Sicurezza lab, Sikeliafer, Silaflex, S.I.M. srl, Sori Spa (fondatore), Studio Imprese, Sudgel Srl (fondatore), Sunrise, TecnAir, Tecno box Srl (fondatore), Tecnozinco Srl (fondatore), Top cucine eventi, Wi-fi net, Ugri, Ventea. «Il Ciac nasce dell’esigenza di dare voce e forza agli imprenditori che operano in quest’area industriale - spiega Giuseppe Pezzati-. Oggi possiamo dire di essere un punto di riferimento per chi investe qui, per chi lavora, e soprattutto per chi vuole migliorare le condizioni di vivibilità e sicurezza dell'agglomerato». Tra i risultati più significativi ottenuti dall'associazione c’è la riqualificazione delle strade più trafficate dell’area, intervento frutto di un lungo lavoro di confronto con Comune e Regione, arrivato dopo tanti incidenti anche mortali avvenuti la zona. Il Ciac continua a crescere: è notizia recente l'ingresso di Sunrise, azienda che ha rilevato l’ex sede di Agres, segnale che l’area continua ad attrarre investimenti e nuovi protagonisti. Tra i soci fondatori: Alhambra srl unipersonale, Coreplast srl, industria avicola Picone, Omer srl, Polysistem srl, Sori spa, Sudgel srl, Tecnobox srl e Tecnozinco spa. Tutte aziende che rappresentano una parte importante del tessuto produttivo locale e che hanno scelto di unire le forze per fare sistema. «La vera forza del Ciac - conclude il presidente - è il suo spirito collaborativo. Nessuna battaglia si vince da soli. Solo facendo rete possiamo pensare di migliorare davvero questo territorio, renderlo attrattivo e competitivo per le future generazioni». Approfondiamo l’iniziativa con Giuseppe Pezzati, presidente del CIAC- Coordinamento Imprenditori Area Carini.

Presidente Pezzati, il Ciac compie dieci anni: che cosa rappresenta oggi questa associazione? «Il Ciac è diventato un punto di riferimento per chi fa impresa nell'area industriale di Carini. Siamo nati nel 2015 per rispondere a un'esigenza concreta: dare voce agli imprenditori, creare sinergie, affrontare insieme le criticità che da troppo tempo penalizzano la zona. In dieci anni abbiamo dimostrato che fare rete è possibile e soprattutto utile».

Cosa distingue il Ciac da altre realtà associative? «Il CIAC è un'associazione senza fine di lucro, nata dal basso e portata avanti con spirito di servizio. È composta da imprenditori che credono realmente nello sviluppo del territorio. Il nostro punto di forza è anche il tavolo tecnico permanente, formato da professionisti che si mettono a disposizione per affrontare tematiche complesse: urbanistica, viabilità, sicurezza ambiente. Non siamo solo rappresentanza: siamo azione».

In questi anni, quali sono stati i risultati più significativi raggiunti? «Sicuramente la riqualificazione viaria inaugurata ieri. Si tratta di un traguardo importante, frutto di anni di confronti con Comune e Regione. Le strade dell'area industriale erano ormai diventate pericolose, teatro di troppi incidenti. Oggi possiamo finalmente parlare di un cambiamento concreto, e non è un caso: è il risultato della pressione esercitata da CIAC come interlocutore credibile».

L'associazione continua a crescere: quali sono le prospettive per il futuro? «Continuiamo ad accogliere nuovi soci, come Sunrise, che si è appena insediata nell'area. Questo dimostra che Carini ha ancora molto da offrire. Il nostro obiettivo è rafforzare sempre di più la rete, dare supporto concreto a chi investe e lavorare per un'area industriale più moderna, sicura e attrattiva. Vogliamo essere parte attiva nel futuro economico della Sicilia».

Cosa la spinge personalmente a impegnarsi in questa realtà? «Credo nella responsabilità degli imprenditori verso il proprio territorio. Ho iniziato l'attività di logistica oltre quarant'anni fa, ho ricoperto ruoli di rappresentanza a livello provinciale e regionale, ma è qui, in questo coordinamento che conto di poter restituire qualcosa di concreto. Il CIAC è il nostro presente e sarà il nostro futuro, deve restare un laboratorio di idee e di confronto funzionale alle nostre aziende e ognuno di noi deve sentirsi parte di questo progetto comune».