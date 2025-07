FESTA DEI MARI. Digitale, gusto, sostenibilità in scena a Custonaci

Da oggi, 3 luglio. a domenica, la splendida costa di Custonaci ospiterà la terza edizione della «Festa dei Mari», manifestazione che ha già conquistato oltre 25.000 visitatori. L'evento, ideato dagli imprenditori Paolo Piazza e Alberto Santoro dell'azienda «Tesori dei Mari» sotto la direzione artistica di Vanessa Galipoli, nota presentatrice, coniuga la tradizione culinaria siciliana con le tecnologie digitali e l'intrattenimento di qualità. Baia Cornino, autentica perla della riviera trapanese, incanta per le sue acque cristalline e gli spettacolari tramonti sul mare, offrendo la cornice ideale per celebrare i sapori della cultura gastronomica locale. L'edizione 2025 amplia la proposta con quattro giornate che trasformeranno il borgo marinaro in un esclusivo club a cielo aperto. Protagonista assoluta il brand «Tesori Dei Mari» con birre, amari e gin artigianali mentre la proposta culinaria si arricchisce di un villaggio dedicato alle specialità gastronomiche e artigianali. Si parte oggi con l'inaugurazione del «Villaggio dei Mari» alle ore 18, seguita dalla cerimonia ufficiale delle 19 condotta da Vanessa Galipoli insieme agli ideatori. La presentatrice sarà protagonista dell'intera manifestazione come coordinatrice degli ospiti, delle esibizioni e dei momenti culturali, oltre che moderatrice di tutti i talk show. Interverranno il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte e l'assessore al Turismo Nicola Santoro. La giornata proseguirà con l'incontro «Benessere e Longevità» tenuto da Elio Naso e una sessione di Calisthenics al tramonto. La serata si animerà con il DJ set di A-Clark e Vinny, veri fenomeni virali di TikTok per i loro remix italiani in chiave afro-beat, preceduti dal duo trapanese SimonteRizzo. Grande novità domani sarà la «Bitcoin Communities Conference» delle ore 20:30, summit organizzato da Satoshi Design e Naocoin dedicato al tema «Le comunità Cripto e il futuro del valore decentralizzato». A seguire i DJ set di Francesco Ligiato e del special guest DJ Delta. Sabato si aprirà con l'Open Talk della Bitcoin Communities Conference dedicato alla cittadinanza per diffondere la conoscenza delle criptovalute, seguito alle 21:30 dallo spettacolo comico di Sasà Salvaggio «I Love Sicilia». La serata si concluderà con i DJ set in collaborazione con la discoteca Bamboo.

La giornata conclusiva di domenica inizierà alle 9 con la pulizia del fondale di Baia Cornino e del percorso costiero, organizzata dall'ASD Trapani Apnea e Plastic Free. Nel pomeriggio prenderà il via il Sunset Party delle ore 20 con il DJ set di Ciccio Barbara accompagnato dalle percussioni di Giuseppe Nuccio e Peppe Cialona. Alle 21 spazio al Talk dei Mari «Turismo e Identità dei Borghi Marinari» con la partecipazione del sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte e del deputato regionale Giuseppe Bica, seguito dalla cerimonia di premiazione del «Premio dei Mari» Awards 2025. Il gran finale vedrà il live show di Ennesymo e Jeko Castiglione e il closing party con DJ Ciccio Barbara & Friends. Le serate offriranno sonorità che spazieranno dalle contaminazioni elettroniche ai ritmi del Sud, con performance esclusive che renderanno la costa siciliana un punto di riferimento per l'intrattenimento estivo di qualità. L'evento, organizzato dall’azienda «Tesori Dei Mari» è patrocinato dal Comune di Custonaci, sponsorizzato da Naocoin e in collaborazione con associazioni locali, aziende siciliane e partner tecnologici internazionali.

Informazioni: www.festadeimari.it

Bitcoin, a confronto esperti da tutta Italia

Tra i relatori: Gaspare Catanese, Francesco Simoncelli, Alessandro Olivo, Marco Amadori, Valerio Dalla Costa, Guido Pascotto e «Zio Satoshi»