Ad Ustica i sapori domestici del Terrazzino

Nella piazza di Ustica c’è una piccola trattoria che serve ai propri affezionati clienti quello che i pescatori portano ogni giorno.Si chiama Il Terrazzino (piazza Umberto I, 18) ed è il regno di Manlio, che cucina spesso dopo avere fatto scegliere il pesce ai clienti, e della moglie Serena, che governa la sala con l’ausilio di Ariel e Martina. Negli anni Il Terrazzino mantiene la sua semplicità, con appena 40 posti a sedere che sono quanto basta per soddisfare una clientela composta solo in parte da turisti occasionali e prevalentemente da tutti quei residenti e villeggianti che sono abituati a consultare Manlio anche solo per scoprire il modo migliore per cucinare le varie tipologie di pesce. Insomma, un luogo dove puoi trovare dalle triglie al dentice e vederli usati come ingredienti per gustosissimi primi piatti, uniti ai prodotti della terra, rigorosamente locali, anzi provenienti per lo più dal terreno coltivato dalla famiglia stessa.