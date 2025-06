Paradiso di bellezza e frescura: il Rifugio Marini a Piano Battaglia

Un’estate ricca di appuntamenti fra trekking, cicloturismo, musica, cultura e tanto altro. Si comincia oggi con «Madonie sotto le stelle», iniziativa dedicata all’astronomia. Un centro di attrazione rilassante che si fonde con la natura che lo circonda: verde, vacanza, sport e buona cucina

C’è un paradiso immerso nella natura, a pochi chilometri da Palermo, che offre anche un’estate ricca di appuntamenti fra trekking, cicloturismo, musica, cultura e tanto altro. Parliamo del Rifugio Marini. Situato al centro della Sicilia ad una quota di 1572 m, lo storico Rifugio Marini di Piano Battaglia, nel cuore del Parco delle Madonie, è un luogo immerso nella natura, da vivere non solo d’inverno come stazione sciistica, ma 365 giorni l’anno.

Durante l’estate, infatti, è un’oasi fresca nel panorama torrido siciliano, un vero paradiso per gli amanti della vita outdoor o semplicemente della natura e del relax. I suoi boschi secolari, i prati fioriti e le vette creano uno scenario da cartolina, dove ogni passo è un invito alla scoperta che saprà conquistare con la sua bellezza senza tempo e il suo spirito autentico. E poi nelle immediate vicinanze ci sono gli antichi borghi di Petralia Soprana, Petralia Sottana e Polizzi Generosa tra cortili silenziosi, antiche chiese, complessi marmorei del Gagini, fontane e panorami.

Rifugio Marini offre un ambiente confortevole e accogliente dove poter soggiornare o anche solo ristorarsi con proposte per 3 e 6 giorni differenziate per tipologie di camere con sconti particolari per famiglie. A disposizione degli ospiti c’è anche lo Chalet Pizzo Scalonazzo che è una casa spaziosa ideale per le famiglie o i gruppi di amici che vogliono soggiornare in piena privacy e libertà. La Locanda AlteMadonie situata presso il Rifugio Marini, nei weekend propone esperienze di gusto con menu variegati, che spaziano da pietanze tradizionali siciliane a creazioni innovative. Da giugno ad ottobre, Rifugio Marini propone in collaborazione con Alte Madonie Srl un programma diversificato di eventi.

Giugno. Oggi, 29 giugno – Madonie Sotto le Stelle - weekend completamente dedicato all’astronomia

Luglio. 19-20 luglio - Weekend con Harmonia Wellness Centre - il benessere a 360° in alta montagna.

26 luglio - Concerto Jazz - Sulle orme di Django, aspettando il raduno Manouche

31 luglio – Cinema sotto le stelle con apericena alla Locanda Alte Madonie

Agosto 1 agosto – Silent Disco Party.

10 agosto – Notte di San Lorenzo: escursione notturna e osservazione delle stelle.

15 agosto – Ferragosto Alte Madonie - Stand gastronomici con dj set e musica live con “I Fuoriprogramma”

24 agosto – Giornata finale del Raduno Mediterraneo Jazz Manouche: jam session e performance dei migliori jazzisti manouche da tutto il mondo.

Da definire le date di agosto per altri due appuntamenti con il teatro de “I Sonnambuli” di Michele Arezzo e Fabio Manenti e la musica del maestro Alessandro Valenza. Settembre e Ottobre saranno all’insegna del cicloturismo: portate la bici e la voglia di stare insieme e sarà una festa da non perdere. Ecco le date: 21 settembre - raduno cicloturistico condito da "golosità locali”; 4 ottobre, Sentiero dei daini - Cronoscalata di Coppa Sicilia FCI; 5 ottobre - 3° Trofeo Piano Battaglia - Granfondo del Campionato Interprovinciale Sicilia Ovest. Per tutto questo, Rifugio Marini si propone come un centro di attrazione intenso e rilassante che si fonde con la natura che lo circonda: ovunque guardi è verde, vacanza e sport.