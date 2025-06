Harundo mare, eleganza e quiete sulla spiaggia delle bandiere blu

Nascosto tra Porto Palo di Menfi e Lido Fiori, tra le dune della riserva del Cipollazzo, accoglie i visitatori con un’atmosfera unica dove ogni dettaglio è curato per allontanarsi dal caos estivo. Qui il tempo sembra rallentare tra i vigneti alle spalle, la sabbia fine e i tavoli riparati dal sole.

Una terrazza riparata dal sole, affacciata su un mare cristallino premiato da ventisei Bandiere Blu consecutive. È questo lo scenario che accoglie gli ospiti di Harundo Mare, stabilimento balneare incastonato nella riserva del Cipollazzo, tra Porto Palo di Menfi e Lido Fiori.

Un luogo pensato per chi cerca tranquillità, sapori autentici e uno stile sobrio, in perfetta armonia con la natura circostante.Il nome richiama le canne – Arundo donax – che un tempo venivano utilizzate per proteggere i vigneti dal vento e che oggi incorniciano la struttura. L’anima del posto è proprio questa: una fusione tra paesaggio e architettura, tra silenzio e accoglienza, tra sabbia dorata e gastronomia siciliana.

A rendere speciale Harundo Mare è la cura per i dettagli. Dalle postazioni ombreggiate con lettini “made in Italy” al servizio in terrazza, ogni elemento è pensato per garantire privacy e relax. Il numero limitato di gazebo e ombrelloni permette di evitare la folla anche nei giorni più affollati. Il parcheggio è comodo, le docce riscaldate e lo staff attento senza mai essere invadente.Il cuore dell’esperienza è la cucina: piatti freschi, realizzati con ingredienti locali, da gustare vista mare.

Bruschette, arancine, insalate e pinse, tutte accompagnate da vini autoctoni – Mandrarossa, Planeta, De Gregorio – e da cocktail preparati al momento. Il pranzo si consuma all’ombra della terrazza, mentre l’aperitivo diventa il momento più suggestivo, quando il sole si immerge all’orizzonte e il cielo si colora di sfumature aranciate e viola.Harundo Mare non è solo un lido: è anche una location per eventi su misura. Compleanni, cene, ricorrenze speciali o feste di laurea trovano qui un contesto informale ma raffinato, con la possibilità di vivere ogni momento tra natura, sapori e musica dal vivo.

Chi sceglie Harundo non lo fa solo per un bagno rinfrescante, ma per ritagliarsi un tempo diverso, lontano dalla confusione, immerso nella bellezza semplice della costa siciliana. Qui l’estate non è solo una stagione: è uno stato d’animo.