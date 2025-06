Quando la nutraceutica incontra l’implantologia: il caso Osteo-Therapy e la sfida dell’osteointegrazione veloce

Ogni anno, in Italia, vengono effettuati circa 2,5 milioni di impianti dentali. Un dato che fotografa non solo la diffusione dell’implantologia, ma anche l’esigenza – sempre più sentita – di ridurre i tempi di guarigione e aumentare l’efficacia clinica.

È da questa domanda che nasce Osteo-Therapy®, l’integratore nutraceutico sviluppato da ERFO S.p.A., capace – secondo gli studi preclinici – di accelerare del 30-40% il processo di osteointegrazione, anticipando il momento in cui è possibile inserire la protesi definitiva.

Un prodotto, una ricerca, una giornata dedicata all’innovazione

L’occasione per presentare questo progetto è stata l’OSTEO-THERAPY® INNOVATION DAY, evento esclusivo tenutosi lo scorso 16 giugno 2025 a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, che ha riunito medici, ricercatori, investitori e giornalisti per discutere del rapporto tra nutraceutica e rigenerazione ossea e di come questo binomio possa rappresentare una nuova opportunità industriale per Erfo, PMI di Villafranca Tirrena quotata in Borsa dal giugno del 2022.

L’evento ha visto salire sul palco i vertici aziendali e scientifici di ERFO:

- Alex Cutè , Fondatore e CEO di ERFO S.p.A. Laboratorio Farmaceutico;

- Daniele Travisano, CFO e Investor Relations Manager di ERFO S.p.A. Laboratorio Farmaceutico;

- Flavio Corpina, Consigliere Delegato R&D ERFO S.p.A. Laboratorio Farmaceutico;

- Alberto Rainer, Responsabile scientifico "PLATFORM", Professore Ordinario di Bioingegneria Università Campus Bio-Medico di Roma;

- Alessia Quattrocchi, Direttore Tecnico e Responsabile Controllo Qualità, ERFO S.p.A. Laboratorio Farmaceutico;

- Roberto Lo Giudice, Ricercatore Tenure Track, Università degli Studi di Messina;

- Marco Portelli, Professore Associato di Patologia e Medicina Orale, Università degli Studi di Messina.

Sono stati proprio loro – i dentisti e i ricercatori clinici – a portare dati e riflessioni su come Osteo-Therapy® possa influenzare la stabilità e la qualità dell’osteointegrazione nei pazienti sottoposti a impianto.

Il ruolo della nutraceutica nei protocolli clinici

L’idea alla base di Osteo-Therapy® è chiara: non più solo tecniche chirurgiche avanzate, ma anche un supporto sistemico capace di migliorare il contesto biologico in cui l’impianto deve integrarsi.

Sviluppato dal dipartimento R&D di Erfo nell’ambito del progetto PLATFORM (con Università Campus Bio-Medico di Roma, C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche, NCS Lab, AMED, co-finanziato dal MIMIT) il prodotto è oggi in fase di brevettazione, con una seconda linea in sviluppo (Osteo-Protex) dedicata alla chirurgia ortopedica protesica.

La strategia di ERFO è ambiziosa: creare una nuova categoria clinico-nutrizionale in grado di affiancare il medico nel percorso terapeutico, aprendo un dialogo virtuoso tra medicina rigenerativa, nutrizione funzionale e innovazione industriale.

E ora? Tocca a medici e pazienti fare le domande giuste

Con una base clinica solida, il coinvolgimento di docenti universitari e dentisti di riferimento, e il sostegno delle istituzioni, Osteo-Therapy® lancia una sfida concreta: portare nella pratica quotidiana dei professionisti un’innovazione che può fare la differenza nei risultati, nei tempi e nella soddisfazione dei pazienti.

Con Osteo-Therapy®, la ricerca scientifica del Sud Italia dimostra di poter generare impatto concreto, capace di incidere sui protocolli clinici e migliorare la vita dei pazienti. Un esempio virtuoso di come medicina, nutraceutica e territorio possano dialogare per costruire soluzioni reali e aprire nuove strade nella pratica odontoiatrica e oltre.