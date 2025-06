L’estate unica dello Stand Florio: arte, amore e cultura in 80 giorni

Diciotto serate e tre rassegne: dal 21 giugno al 7 settembre musica, comedy e cinema non convenzionale

Diciotto serate, tre rassegne, una location d’eccezione: prende il via il 21 giugno la prima edizione della Summer Edition 2025 allo Stand Florio, lo storico edificio liberty affacciato sulla Costa Sud di Palermo, oggi rinato come centro culturale contemporaneo. Fino al 7 settembre, il calendario si snoda tra concerti, spettacoli comici e incontri cinematografici innovativi, per un totale di 18 appuntamenti che promettono di trasformare l’estate palermitana in un’esperienza artistica viva e trasversale.

Il progetto, curato artisticamente da tre nomi d’eccellenza - Alessandra Salerno per la musica, Stefano Piazza per la comicità e Giuseppe Paternò per il cinema - punta a creare un “salotto culturale” capace di unire generazioni, stili e linguaggi. Non è solo intrattenimento, ma un vero e proprio atto di rinascita urbana, come sottolinea Fabio Vajana, amministratore dello Stand Florio: «La sfida - dice - è proporre cultura in una zona periferica della città, valorizzando il territorio attraverso l’arte».

La musica sarà protagonista della rassegna Roots Sessions, diretta da Alessandra Salerno. Dieci concerti attraverseranno generi diversi, dal folk al blues, dal jazz alla world music, con artisti siciliani di caratura nazionale e internazionale, legati al territorio da un profondo senso d’appartenenza. Ad aprire la rassegna sarà Mario Venuti il 21 giugno con Tra la carne e il cielo tour. Tra gli altri ospiti la NoQuiet Women Orchestra con un omaggio a Rosa Balistreri, Osvaldo Lo Iacono, Giuseppe Milici, Giulia Mei, i TI.PI.CAL e i Miramundo, per una vera festa delle radici musicali.

La leggerezza e l’ironia saranno al centro di Comedy on Stage, curata da Stefano Piazza. Quattro serate tra cabaret e teatro brillante con nomi noti della scena comica siciliana. Si parte il 6 luglio con Antonio Pandolfo, seguito da Matranga e Minafò il 3 agosto, dallo stesso Piazza il 30 agosto con 4 cianchi in padella e si chiude il 7 settembre con Paride Benassai nello spettacolo corale La lingua madre, insieme ad Alessandra Salerno, Marcello Mandreucci e Peppe Corsale.

Il cinema si presenta in una veste inedita con Espressioni Visive, la rassegna ideata da Giuseppe Paternò. Quattro eventi pensati per rompere la quarta parete e coinvolgere il pubblico in modo diretto: dal doppiare film dal vivo all’esplorazione del cinema erotico, passando per incontri con psicologi per riflettere sulle emozioni suscitate dalle immagini. Si comincia il 1° luglio con Il cinema e la psicologa e si chiude il 2 settembre con un nuovo appuntamento di Aperidoppiaggio.

A rendere ancora più speciale l’estate allo Stand Florio, il ritorno dell’evento Calici & Stelle il 10 agosto: una notte magica sotto il cielo palermitano, tra degustazioni di vini firmati Colomba Bianca e desideri da esprimere nel suggestivo giardino Donna Franca Florio. La Summer Edition 2025 è molto più di una rassegna estiva: è una dichiarazione d’amore per l’arte, per la città e per quei luoghi che, grazie alla cultura, possono tornare a vivere e a ispirare.

IL PROGRAMMA SUMMER EDITION 2025 – STAND FLORIO, PALERMO

GIUGNO

21/06 (21,30) – Mario Venuti – "Tra la carne e il cielo tour" 🎶

LUGLIO

01/07 – Espressioni Visive – "Il cinema e la psicologa"

AGOSTO

03/08 – Matranga e Minafò – Spettacolo comico 🤣

SETTEMBRE