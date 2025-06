Style System: la nuova concessionaria Hyundai a Palermo

Apre a Palermo Style System, la nuova concessionaria ufficiale Hyundai in Via Aci 6. Un progetto ambizioso che nasce con un’idea chiara: rivoluzionare il modo di vivere l’esperienza d’acquisto e di assistenza automobilistica, portando innovazione, trasparenza e passione al centro della mobilità. Ma Style System non è solo una concessionaria. È un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca un partner affidabile, dinamico e competente nel proprio percorso verso la mobilità del futuro. Un luogo dove passione, esperienza e professionalità si incontrano per dar vita a un nuovo modo di vivere l’auto.

Un team d’eccellenza per un servizio su misura

Fin dal primo giorno, oltre 30 professionisti altamente qualificati lavorano ogni giorno con un unico obiettivo: superare le aspettative dei clienti, offrendo un servizio che va oltre la semplice vendita. Style System nasce dalla volontà di rispondere a un’esigenza concreta: offrire una realtà capace di coniugare tecnologia, competenza e accoglienza. Ogni spazio della sede è pensato per farvi sentire a casa: ambienti moderni, luminosi e accoglienti in cui scoprire la gamma Hyundai accompagnati da consulenti esperti, pronti a guidarvi passo dopo passo, dalla scelta del modello ideale fino alle soluzioni di finanziamento più adatte.

Le persone fanno la differenza

Dietro ogni eccellenza, ci sono persone straordinarie. Il team è il cuore pulsante di Style System:

Consulenti di vendita: esperti del mondo Hyundai, attenti alle vostre esigenze e capaci di guidarvi verso la scelta più giusta.

Tecnici specializzati: formati direttamente da Hyundai, con competenze aggiornate su motorizzazioni ibride, elettriche e tradizionali.

Consulenti finanziari: pronti a creare proposte di acquisto o noleggio su misura, con piani chiari e flessibili.

Specialisti ricambi: per garantirvi ricambi originali Hyundai sempre disponibili, con tempi rapidi e massima affidabilità.

Ogni membro dello staff partecipa regolarmente a percorsi di formazione e aggiornamento, per essere sempre al passo con le innovazioni del settore e offrire il massimo della competenza.

Servizi su misura per ogni esigenza

Da Style System vi attende un mondo di soluzioni complete e personalizzate per soddisfare ogni esigenza di mobilità: