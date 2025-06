Macchiarella, inaugurati 16 posti di Day Service oncologico

Inaugurati nuovi 16 posti di Day Service oncologico al settimo piano della Casa di cura Macchiarella, nota clinica privata accreditata, fondata a Palermo dal dottore Biagio Macchiarella nel 1957, che offre numerosi servizi e terapie personalizzate. Alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, del sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla, e di numerosi dirigenti del settore della salute, il dottore Vittorio Macchiarella, presidente del cda della clinica, ha presentato l’intera struttura che ha sede in viale Regina Margherita 25 a Palermo.

La casa di cura Macchiarella con quasi 70 anni di storia vanta uno staff medico di qualità che garantisce un’accurata ed efficiente assistenza medica a tutti i pazienti. È il primo centro sanitario per numero di prestazioni di radioterapia della Sicilia occidentale con 130 dipendenti, 60 medici con rapporto di collaborazione libero professionale, 129 posti autorizzati di cui 124 accreditati. Nel 2024 sono stati eseguiti 4344 ricoveri e 157.340 esami diagnostici esterni.

“Lo scorso 5 giugno abbiamo organizzato un evento per presentare il reparto del Day Service oncologico dove vengono eseguite le chemioterapie – dice Vittorio Macchiarella - consta di 16 poltrone ed è un servizio terapeutico diurno rivolto ai pazienti oncologici adulti.

Abbiamo voluto darne risalto perché l’oncologia per noi rappresenta un’attività molto importante - spiega - abbiamo infatti, l’oncologia medica e anche la radioterapia altro settore che si occupa dei tumori oltre alla chirurgia oncologica. L’Assessorato in questi anni ha identificato dei percorsi diagnostici terapeutici, PDTA, in vari settori del trattamento delle neoplasie – come quella del colon retto dove noi siamo stati inseriti come centro specialistico per gestire sia l’atto chirurgico che l’eventuale terapia prima o dopo l’intervento chirurgico”.

La clinica Macchiarella è cresciuta costantemente negli anni, ha investito molte risorse economiche in radioterapia e personale, per questa ragione ha scelto di farsi conoscere fisicamente invitando l’Assessore regionale Daniela Faraoni, il direttore della programmazione strategica, DPS, dott. Salvatore Iacolino, i vari vertici dell’ASP come il direttore sanitario e amministrativo dottor Antonino Levita, il responsabile dell’attività ospedaliera sia pubblica che privata dott. Antonino Di Benedetto e altri funzionari, a vedere con i propri occhi chi sono i professionisti e quali gli spazi dedicati alle cure mediche. “Collaboriamo con loro costantemente e quotidianamente - afferma il presidente - abbiamo voluto condividere il nostro lavoro in modo diretto, non siamo solo numeri delle produzioni ma persone, professionisti appassionati al servizio dei pazienti. È importante per noi far conoscere ciò che realmente è la struttura, come è organizzata, perché non sempre se ne ha la giusta percezione”.

Sette piani nel centro della città di Palermo in cui si offrono vari trattamenti: il primo piano è dedicato al complesso operatorio e alle sale di endoscopia per l’esecuzione di esami anche in convenzione; il secondo ha gli ambulatori e nella nuova riorganizzazione sarà il piano del Day Surgery; dal terzo al sesto piano si trovano le stanze di degenza con una media che oscilla dai 25 ai 27 posti letto.

Un aspetto su cui si sta ancora lavorando è la situazione del quinto piano. Al momento non possono essere operativi 25 posti letto per ragioni legate al budget. “Non possiamo attivarli con le risorse attualmente disponibili ma siamo fiduciosi”, spiega Vittorio Macchiarella.

C’è un altro dato che occorre conoscere: i pazienti oncologici spesso seguono le terapie doppie, cioè radio e chemio combinate: “Per la radio nessun problema mentre – rivela - per la chemio abbiamo il limite del budget quindi spesso dobbiamo chiedere ai pazienti di andare in altre strutture. L’oncologia medica della Sicilia occidentale ha oggi delle ottimizzazioni che devono essere portate avanti una di queste è che le attività di Day Service siano incentivate con delle risorse ad hoc”.

Durante l’inaugurazione è stato presentato anche il progetto di costruzione di un nuovo padiglione di 1800 m², autorizzato dall’Assessorato nel 2023, per ampliare i reparti di oncologia, radioterapia e medicina nucleare. “A 150 metri dalla sede principale abbiamo identificato un’area dismessa che potrebbe diventare un ampio parcheggio di circa 60-80 posti auto, tra l’altro vicino al Castello della Zisa, area d’interesse turistico”, conclude Il presidente Macchiarella.