A San Mauro Castelverde il sogno senza tempo del volo

C'è un angolo della Sicilia dove l’adrenalina incontra la bellezza, dove il coraggio è premiato con panorami da togliere il fiato. Siamo a San Mauro Castelverde, nel cuore delle Madonie, un borgo diventato meta cult per gli amanti dell’avventura grazie a due attrazioni fuori dal comune: una delle zipline più veloci d’Europa e la più alta altalena panoramica del continente. San Mauro è un paese di poco più di mille abitanti, incastonato tra monti e vallate. L’iniziativa del Comune e la bravura e l’impegno nella gestione di Guglielmo Speciale e Giovanni Nicolosi: trasformare un paesaggio mozzafiato in un palcoscenico per esperienze estreme, capaci di far battere il cuore a ogni età. «Una straordinaria idea che è diventata realtà. La definiamo “follia imprenditoriale” visto che ci siamo lanciati in questa attrazione nell’agosto 2020 in piena emergenza Covid, quando il settore turistico era in ginocchio. Ma ora siamo felici e attendiamo a braccia aperta i visitatori». Qui, a quasi 1.000 metri sul livello del mare, la natura è protagonista, ma oggi si può viverla in modo spettacolare. La Zipline regala emozioni: 1650 metri di volo, sospesi a 350 metri di altezza, in cui si sfreccia a oltre 120 km/h sopra vallate verdi, rocce a picco e, sullo sfondo, l’azzurro del mare che brilla fino all’orizzonte. Si parte dalle montagne di San Mauro Castelverde e si plana come un falco, agganciati in tutta sicurezza a un cavo d’acciaio che regala la sensazione pura del volo libero. Il tutto in piena sicurezza, accompagnati da uno staff esperto e attrezzature all’avanguardia. È possibile lanciarsi da soli o in coppia, rendendo l’avventura ancora più emozionante da condividere. Ma non finisce qui. San Mauro Castelverde ospita anche l’altalena panoramica più alta d’Europa, sospesa tra cielo e terra, affacciata su un panorama che toglie il fiato. Non è un semplice dondolio: è una sfida alla gravità, che lancia chi ci sale in aria tra le montagne e il mare, offrendo una prospettiva unica sul Parco delle Madonie. Un’attrazione che, in pochi istanti, restituisce la gioia pura dell’infanzia e l’euforia del volo. San Mauro, teatro anche delle Gole di Tiberio, sito Geopark riconosciuto dall’Unesco, è il perfetto esempio di come un piccolo borgo possa diventare grande puntando su idee visionarie e sostenibili. Qui l’adrenalina si mescola alla tradizione: dopo il volo o l’altalena, ci si può rilassare tra le vie del centro storico, assaporare piatti tipici, respirare l’aria pura dei monti e scoprire un'accoglienza autentica. Sempre più viaggiatori arrivano da tutto il mondo per vivere qualcosa di diverso, che unisce natura, coraggio e libertà. E San Mauro Castelverde, con il suo «volo dell’angelo» e la sua altalena gigante, è pronta ad accoglierli con il cielo spalancato. Per chi sogna di volare, questo è il posto giusto.