6° Edizione Demma Day circus edition

Sabato 7 e domenica 8 giugno, in via San Lorenzo 288, torna il Demma Day con una straordinaria edizione circense tra sconti imperdibili, omaggi esclusivi e attività entusiasmanti per grandi e piccoli.

Anche quest’anno Palermo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie: torna il Demma Day, giunto alla sua sesta edizione, con un tema che promette magia e divertimento per tutti: Circus Edition. Sabato 7 e domenica 8 giugno, presso il punto vendita di Via San Lorenzo 288, i riflettori si accenderanno su un evento straordinario, colorato e coinvolgente, pensato per incantare grandi e piccini.

Il Demma Day è molto più di una festa: è un’esperienza immersiva, un’occasione per scoprire prodotti, offerte speciali, attività creative e momenti di spettacolo, tutto in un’atmosfera che quest’anno richiama l’incanto del circo, con trapezisti, giocolieri, spettacoli e parate. L’obiettivo? Regalare due giorni di sorrisi, emozioni e sorprese, rafforzando il legame tra il mondo Demma e le famiglie del territorio.

Per l’occasione, verrà allestito un vero e proprio villaggio circense, con gonfiabili, postazioni truccabimbi, percorsi per kart elettrici, mascotte itineranti e un ricco programma che si snoda lungo tutta la giornata, sia di mattina che di pomeriggio.

All’ingresso, i partecipanti saranno accolti dal protagonista indiscusso dell’evento: Demmy, l’orso mascotte di Demma, che quest’anno vestirà i panni di un elegante direttore di circo. Demmy sarà presente per tutta la durata della manifestazione, animando i giochi, posando per foto ricordo e prendendo parte ai momenti clou, come la Grande Parata delle Mascotte e gli spettacoli finali. Sabato 7 Giugno e Domenica 8 Giugno, ogni momento della giornata sarà animato da attività coinvolgenti, con uno sguardo attento alle diverse fasce d’età. Tra le iniziative proposte troviamo:

Laboratori a tema circus : pensati per bambini dai 3 ai 9 anni, divisi per fasce d’età, con momenti creativi, disegno, travestimenti e giochi di gruppo.

: pensati per bambini dai 3 ai 9 anni, divisi per fasce d’età, con momenti creativi, disegno, travestimenti e giochi di gruppo. Baby dance e animazione : musica, balli e intrattenimento per i più piccoli, con animatori professionisti.

: musica, balli e intrattenimento per i più piccoli, con animatori professionisti. Spettacoli circensi : numeri dal vivo con artisti, clown, giocolieri e bolle di sapone giganti, che lasceranno tutti a bocca aperta.

: numeri dal vivo con artisti, clown, giocolieri e bolle di sapone giganti, che lasceranno tutti a bocca aperta. Sfilate a tema : inclusa la sfilata delle principesse Disney, molto amata da bambine e bambini.

: inclusa la sfilata delle principesse Disney, molto amata da bambine e bambini. Competizioni a premi : dalle sfide di “gattonamento” per i piccolissimi, ai tornei sportivi come sfide al canestro, calci di rigore e gare con macchinine.

: dalle sfide di “gattonamento” per i piccolissimi, ai tornei sportivi come sfide al canestro, calci di rigore e gare con macchinine. Gara cambio pannolino: un momento ironico e divertente riservato ai neogenitori, che potranno cimentarsi in una prova di velocità e abilità.

Tutti gli eventi saranno divisi tra fascia mattutina (10:00 - 13:00) e fascia pomeridiana (15:30 - 19:00), con una pausa pranzo centrale. La programmazione è studiata per garantire un’esperienza equilibrata e adatta alle esigenze di ogni famiglia.Il Demma Day non è solo un evento di intrattenimento, ma anche un’occasione imperdibile per fare acquisti convenienti. Durante le due giornate saranno attive promozioni speciali su tantissimi prodotti, selezionati tra i marchi preferiti dai clienti.

I visitatori troveranno stand di brand noti e amati nel mondo dell’infanzia e della cura del bambino:Libero, Plasmon, Mellin, HiPP, Humana, Buona, Chicco e Mustela, solo per citarne alcuni, saranno presenti con aree dedicate, offerte esclusive, campioni omaggio, gadget e attività promozionali. I rappresentanti delle aziende saranno disponibili per fornire informazioni, consigli d’uso e indicazioni su prodotti alimentari, igiene e benessere, dando ai genitori la possibilità di conoscere meglio ciò che acquistano ogni giorno per i loro bambini.

Una delle caratteristiche che rende unico il Demma Day è la sua capacità di coinvolgere ogni membro della famiglia. I bambini trovano giochi, animazioni e attività pensate su misura per loro, mentre i genitori possono godere di una giornata spensierata, approfittare degli sconti e partecipare attivamente ad alcuni giochi.

Anche quest’anno, grazie alla varietà delle iniziative, nessuno resterà escluso: i più piccoli saranno coinvolti con baby dance, truccabimbi e giochi sensoriali; i più grandi potranno divertirsi con sport e laboratori; e per i genitori ci saranno momenti di interazione, relax e shopping mirato.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito. È consigliabile arrivare in mattinata per vivere l’esperienza completa e accedere a tutte le attività fin dall’apertura.

Orari:

Sabato 7 Giugno : dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00

: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 Domenica 8 Giugno: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00

Luogo:

Via San Lorenzo, 288 – Palermo

Presso il punto vendita Demma