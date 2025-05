D’Amore: passione e dedizione nella lavorazione della patata

In una parola... D’Amore. È un’azienda palermitana, la D’Amore Vittorio, che nasce nel 1980 e chiude nel 2003, quando nasce l’Ortofrutta di D’Amore Vincenzo che, affiancato dal fratello Giuseppe, nel 2012 istituisce la D’Amore srl. Ed ecco l’impresa leader nel settore della produzione e commercializzazione di alimenti collegati alle patate: azienda che ha ampliato di recente la superficie per la produzione propria e che è in notevole crescita.

Passione familiare: la D’Amore srl è un’azienda di eccellenza specializzata nella produzione di patate da ristorazione, sia frittabili che da forno. Il 18 giugno del 2018 un altro salto di qualità: i soci Vincenzo e Giuseppe D’Amore acquistano un capannone artigianale dove, fatta una adeguata ristrutturazione, dal 5 dicembre 2020 si trasforma e confeziona il prodotto.

«Abbiamo così iniziato - raccontano i fratelli e soci - a trasformare, confezionare e vendere. Dopo un anno di lavoro le macchine esistenti diventano poche rispetto alle richieste nel settore: segno del successo ottenuto con la qualità del prodotto e l’affidabilità dell’azienda. Si aggiunge quindi una seconda linea di confezionamento. Vantiamo - aggiungono i D’Amore - macchine automatiche e abbiamo investito nel “green” con un impianto fotovoltaico per avere il minore impatto possibile sull’ambiente». L’azienda produce per la ristorazione, la grande distribuzione (Gdo) e il mercato ortofrutticolo. In particolare la D’Amore srl produce dal 2020 (nel formato da 2 kg) la D’Amorella, che inizia a far parte non solo del mercato del fresco (è adatta per uso da forno e da bollitura) ma anche nella Gdo.

Nel 2021 nasce la D’Amorella Le Fritte, patate adatte a tutti gli usi di frittura (chips, bastoncini, crocchette). I formati di patate lavate confezionate per patate da forno e bollitura sono le Wert Bag da Kg 2 e 1.5 (D’Amorella); il sacco rete Rachel Kg 2.5, 3.00, 3.5, 4.00 sino al 10 kg (D’Amore). Le patate da frittura D’Amorella Le Fritte sono in Wert Bag da Kg 2, sacco Rachel da Kg 10. La sede deposito dell’azienda è in via Gaetano Lodato a Palermo. C’è poi la sede stand all’interno del Mercato Ortofrutticolo e la sede di confezionamento di via Valenza 55.

Tra ottobre e novembre l’azienda si occupa anche della fornitura di patate da seme di origine olandese a produttori della Sicilia orientale e occidentale per il nuovo raccolto, che va da maggio a luglio. Da febbraio a marzo viene invece fornito seme da produttori francesi per il raccolto che va da agosto a maggio. Disponibili varie tipologie di eccellenza per ristorazione, Gdo, mercato del fresco.