Tradizione, innovazione e sostenibilità: a Capaci la gelateria Al Buon Gelato da Salvatore

E non da oggi, ma da quasi 150 anni, un secolo e mezzo. Molto più di un punto di ristoro, è infatti l’espressione viva di una lunga tradizione familiare che affonda le sue radici nel 1880, quando il capostipite Pietro Cannella avviò a Palermo una piccola attività artigianale legata alla produzione di bibite e gassose.

Tutto ebbe inizio con la storica fabbrica di gassose «Cannella», un’attività pionieristica nel settore delle bevande, poi ceduta e ribattezzata «Partanna» dai nuovi proprietari. Un marchio anch’esso storico. Ma la famiglia Cannella non si fermò alle gassose: con determinazione e spirito imprenditoriale ripartì proprio da piazza Ballarò, cuore pulsante della Palermo popolare, dove proseguì la propria attività artigianale mantenendo viva la passione per la qualità e la produzione genuina.

Fu da lì che, con il passare degli anni, la famiglia si specializzò nel settore della gelateria, trasformando quella radicata esperienza produttiva in un nuovo percorso di eccellenza gastronomica. La svolta moderna arriva circa sessant’anni fa, quando Salvatore Cannella, discendente diretto, fonda l’attuale gelateria a Capaci. Il marchio diventa presto sinonimo di qualità, genuinità e identità siciliana. Oggi l’attività è guidata da Pietro Cannella, che ha saputo non solo custodire la tradizione ma trasformare l’azienda in una realtà dinamica e multisettoriale. Oltre alla produzione artigianale di gelato, cuore dell’impresa, Al Buon Gelato da Salvatore ha saputo ampliare i propri orizzonti, entrando anche nel settore dei servizi energetici.

Un passo decisivo in questa direzione è stato la realizzazione del parcheggio adiacente alla gelateria, dotato di copertura fotovoltaica e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. L’energia generata viene utilizzata per alimentare le attività produttive, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Ma non solo: l’azienda offre oggi un servizio di ricarica elettrica per il pubblico, entrando ufficialmente nel mercato della mobilità sostenibile. Questo sviluppo è stato reso possibile anche grazie alla licenza Adm (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che abilita l’azienda non solo alla produzione ma anche alla vendita di energia, rendendo Al Buon Gelato un esempio pionieristico di impresa locale multifunzionale e sostenibile.

Nonostante l’attenzione al territorio e alla comunità locale, l’azienda mantiene da sempre una visione aperta verso l’estero. Negli anni, Al Buon Gelato da Salvatore ha infatti raggiunto anche il mercato degli Emirati Arabi Uniti, portando il proprio prodotto artigianale siciliano in una delle aree più dinamiche del mondo. Un’esperienza che ha dato i suoi frutti e ha rappresentato un successo importante sul piano commerciale e d’immagine, a testimonianza della qualità riconosciuta anche oltreconfine. A custodire e proiettare nel domani questo patrimonio familiare c’è già la sesta generazione, rappresentata dal giovane Salvatore Cannella, 15 anni, che mostra un vivo interesse per l’attività e per i valori che l’hanno sempre contraddistinta. Al Buon Gelato da Salvatore continua così il suo cammino tra memoria e innovazione, rinnovando ogni giorno l’equilibrio tra il rispetto del passato e l’impegno per un futuro sostenibile, dolce e consapevole.