Il ristorante «Le Terme» a Cefalù offre un'esperienza unica, dove la storia incontra la gastronomia in un ambiente raffinato e suggestivo

In una sola parola: charme tra sapori in uno scenario straordinario. Sorge - uno sguardo al mare, uno alla storia - nel cuore della perla del Tirreno, all'interno di un antico complesso termale di origine romana, sapientemente recuperato tra il 2017 e il 2019 dalla famiglia Barranco. Il progetto architettonico, firmato dall'architetto Salvatore Curcio e supervisionato dalla Soprintendenza di Palermo, ha restituito alla luce un patrimonio storico di inestimabile valore. Le origini di questo luogo affondano nel XI secolo, quando il geografo arabo al-Idrisi documentava la presenza di abbondanti acque dolci a Cefalù, favorendo l'installazione di bagni e molini. La principale fonte di approvvigionamento idrico era il corso sotterraneo del Cefalino, che affiorava in un lavatoio pubblico. Nel 1645, Benedetto Passafiume menzionava un'altra sorgente nelle vicinanze, alimentante un antico bagno cittadino. Nel 1779, il pittore Jean Houel immortalava questo complesso termale in una gouache oggi conservata al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, testimoniando la sua magnificenza prima del degrado. Nel XIX secolo, Salvo di Pietraganzili descriveva le terme come «di probabile età romana», evidenziando le vestigia di strutture con caratteristiche romane e il nome stesso del sito, «Bagno», che ne testimoniava la funzione originaria. Il restauro ha rivelato elementi architettonici straordinari: nelle sale fronte mare sono emersi antichi varchi collegati alla sorgente e le «suspensurae», pilastri quadrati utilizzati nell'antica Roma per sostenere vasche o pavimenti rialzati. Nelle sale fronte strada sono stati recuperati colonne, capitelli e anfore ottocentesche, testimonianze delle successive trasformazioni d'uso del complesso. La volta a botte dell'ingresso, probabilmente costruita nel basso Medioevo, incanta per la sua tessitura di mattoni, riflesso della maestria degli antichi costruttori. Il progetto «Le Terme» ha ricevuto una Menzione d'Onore al Premio Nazionale CarlottaxARCHITETTURA 2021 nella sezione interni e design, promosso dalla Fondazione degli Architetti di Catania e dagli Ordini degli Architetti di Catania, Bologna e Siracusa, in memoria dell'architetto Carlotta Reitano. La famiglia Barranco, storici imprenditori cefaludesi, ha aperto il primo ristorante «Osteria del Duomo» nel 1979. Successivamente, si sono dedicati al settore turistico con un'azienda di trasporti e l'apertura di un hotel sul lungomare di Cefalù. «Le Terme» nasce da un'intuizione di Vincenzo Barranco, recentemente scomparso, e oggi è guidato con passione dai suoi figli Alessio, Davide e Jessica.