Favignana, benvenuti a Camparìa, Nuova vita per la Tonnara Florio

Oggi i Magazzini sono spazio museale, sperimentale ed espositivo, dove l’arte incontra la storia e la trasforma in linguaggio contemporaneo. A giugno una grande mostra di Corrado Bonomi. La sala a tre navate scrigno di tesori e ricordi tra barche e attrezzi. La Lancia di Donna Franca nella collezione. Entrare in Camparìa Museo dei Magazzini della Tonnara Florio, significa intraprendere un viaggio nella memoria collettiva dell’isola di Favignana. Un tempo cuore pulsante di quella che fu la Regina delle Tonnare siciliane, oggi la Camparìa è spazio museale, sperimentale ed espositivo, dove l’arte incontra la storia e la trasforma in linguaggio contemporaneo. Un dialogo tra memoria e presente, tradizione e visione.

Dopo quasi vent’anni di abbandono, e dopo uno scrupoloso lavoro di restauro voluto dall’imprenditore Fabio Tagliavia, questa fucina creativa, simbolo del lavoro, del sapere e del sostentamento di intere generazioni di uomini (da qui il nome “camparìa”, nel senso che “dava da campare” alle famiglie), nel 2024 è stata restituita a cittadini e visitatori, chiudendo il cerchio della presenza dei Florio a Favignana. La struttura ciclopica della Camparìa, costituita da una grande sala a tre navate e dalle antiche strutture di rimessaggio (Trizzane), è un’espressione di archeologia industriale di fine ‘800, con archi a sesto acuto in pietra arenaria e una superficie coperta complessiva di 2500 mq e scoperta di 3500 mq. Qui, oltre alle tradizionali imbarcazioni utilizzate per la mattanza, alle gigantesche ancore, a un repertorio di oggetti di lavoro recuperati all'abbandono e reinterpretati dall’artista Enzo Rinaldi, è presente anche la Lancia di Donna Franca Florio, raro esempio di architettura navale, costruita dai mastri d’ascia inglesi intorno alla fine del XIX secolo, e utilizzata da donna Franca e dai suoi ospiti illustri per le escursioni nelle acque cristalline dell'isola di Favignana.

Interpretando nel senso più contemporaneo la funzione del museo, Camparìa Museo dei Magazzini della Tonnara Florio si propone oggi come un luogo di cultura e progettualità di livello nazionale e internazionale. La collezione permanente, oltre ai reperti storici, include due interventi site related realizzati da due artisti contemporanei.

«I Sireni» (2024) di Alessandro Librio è un’opera sonora polifonica su 8 canali e sensori di movimento, concepita appositamente per gli spazi delle Trizzane.

«La Camperìa» è un film documentario di Simona Bua, prodotto da Melqart Productions. Filmati d’epoca, immagini di lavoro e voci autentiche si intrecciano in un'opera che è al contempo ricordo e riscoperta.

Da giugno a settembre 2025, inoltre, Camparìa Museo, in collaborazione con l’associazione Solart, presenta «Come l’acqua intorno ai pesci» di Corrado Bonomi, tra i più importanti protagonisti del Concettualismo Ironico, con ampi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale. La mostra, a cura di Alessandra Klimciuk, è pensata espressamente per gli spazi museali della Camparìa e racconta il legame immaginifico e poetico di Corrado Bonomi e degli uomini con il mare. Il percorso espositivo, oltre a tre sculture di grandi dimensioni, si apre con una monumentale installazione site related in una delle due Trizzane, spazio architettonico imponente e affascinante, che ricorda una cattedrale affacciata sul mare. È su queste pareti di pietra arenaria che, per la prima volta in un corpus unico, saranno presenti oltre 680 scatolette di tonno sott’olio dipinte a mano della serie Mare, iniziata nel 1986, e tutt’ora in corso, che aspira a mettere in scena una personale archiviazione dei pesci di tutto il mare, per diventare praticamente la firma e la cifra stilistica distintiva di Bonomi.

Tra luglio e settembre infine verranno attivati laboratori gratuiti e family friendly coordinati dall’artista insieme agli operatori didattici di Camparìa. In occasione dell’esposizione sarà pubblicato il catalogo edito da Moebius che segna anche la nascita della collana museale Camparìa “I quaderni di Tonnara”.