Tra scienza e meraviglia: ecco il Museum Of Illusions di Palermo

In via Mariano Stabile 190, a due passi dal cuore pulsante della città, sorge un luogo dove la realtà e percezione sensoriale si capovolgono: è il Museum Of Illusions Palermo, uno spazio immersivo e sorprendente dove nulla è come sembra.

Il Franchising croato costituisce la più ampia catena di musei privati al mondo con i suoi oltre 15 milioni di visitatori in tutto il mondo e la sua presenza a livello globale in oltre 60 città, come New York, Dubai, Istanbul, Madrid e Toronto. Palermo entra così in questa rete globale come sede più grande in Italia, portando la città sulla mappa delle mete turistiche più innovative e allettanti.

Con i suoi 500 metri quadrati e oltre 50 attrazioni disposte su due livelli, questo museo esperienziale si propone di condurre i visitatori in un viaggio affascinante nel mondo delle illusioni ottiche, della percezione visiva e delle sfide mentali.

Tra le installazioni più interessanti troviamo: Vortex un tunnel ipnotico che farà sembrare che tutto intorno a te giri; Infinity Room, una stanza misteriosa dove il confine tra inizio e fine scompare; RGB Room, un’opera d'arte unica dove ogni colore rivela nuove forme sorprendenti. Inoltre, i veri appassionati di puzzle e rompicapo potranno testare le proprie abilità in una stanza dedicata: la Brain Gym.

Oltre a essere un polo culturale aperto al pubblico, il Museum Of Illusions si propone come location ideale per eventi privati e aziendali. È possibile organizzare feste di compleanno, lauree, attività di team building, e momenti speciali pensati su misura in un ambiente creativo e dinamico. Gli spazi del museo si prestano perfettamente a iniziative coinvolgenti capaci di lasciare un ricordo indelebile nei partecipanti di tutte le età.

“Questo nuovo Museo delle Illusioni è una proposta unica che mira non soltanto a intrattenere, ma anche educare e stimolare la curiosità di tutti i visitatori, offrendo arte, scienza e il cosiddetto edutainment, in una proposta unica”, afferma Paola Abbruscato, General Manager del museo.

Il Museum Of Illusions Palermo punta ad arricchire l’offerta culturale e turistica della città, e valorizzare ulteriormente il centro storico compresa. Un museo pensato per residenti e visitatori, per famiglie, scuole, turisti e curiosi in cerca di un’attività diversa nel cuore di Palermo.

Informazioni utili. Il museo si trova in via Mariano Stabile 190, a pochi minuti a piedi dal Teatro Politeama e dal Teatro Massimo. È consigliata la prenotazione online. Per dettagli su orari, tariffe, eventi privati e pacchetti per gruppi, è possibile consultare il sito ufficiale o i canali social.