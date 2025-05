Gluten free day

Si celebra oggi la Giornata mondiale della celiachia, con una serie di iniziative mirate a sensibilizzare, informare e supportare le persone affette da questa condizione autoimmune. Vivere e convivere con questa situazione comporta la necessità di rivolgersi e servirsi da autentici professionisti del settore. Ecco perché la Pizzeria Timilia propone una sorta di... rivoluzione, quella della pizza senza glutine nel cuore di Palermo. Il 90 per cento delle persone intolleranti al glutine sono infatti preoccupate dal fatto di non poter più mangiare una vera pizza. Per anni era sembrato impossibile creare una versione gluten-free davvero soddisfacente. La realtà è che, fino a poco tempo fa, la pizza per celiaci veniva percepita come «diversa, meno buona e poco appetibile». La scarsità di ingredienti naturali e genuini specifici per impasti di qualità ha fatto sì che, per molto tempo, mangiare senza glutine significasse rinunciare al gusto autentico della pizza. Timilia ha cambiato le regole.

Situata nel cuore pulsante di Palermo, in via Maqueda, Pizzeria Timilia ha una missione chiara: raggiungere l’eccellenza del gluten-free e dimostrare che la qualità non ha bisogno del glutine per essere straordinaria. Gli impasti vengono preparati con un’attenta selezione di cereali naturalmente privi di glutine: teff, miglio, piselli e grano saraceno. Il risultato? Una pizza dal sapore intenso e bilanciato, dall’aspetto autentico e dalla consistenza perfetta. Ma non è solo una questione di gusto: l’impasto è anche ricco di fibre, ha un basso indice glicemico e apporta preziosi nutrienti come calcio, magnesio, zinco, fosforo e ferro.

«Ma siamo sicuri che sia senza glutine?"». È la domanda che da Timilia si sentono rivolgere più spesso dopo il primo morso. Il gusto è talmente sorprendente, la qualità così elevata, che in molti faticano a credere che si tratti davvero di una pizza gluten-free. Ed è proprio questa la soddisfazione più grande per tutto il team di Timilia: sapere di offrire un prodotto che non ha nulla da invidiare alla pizza tradizionale. Anzi, spesso la supera.

Vieni a provarla da Timilia. Che tu sia celiaco, intollerante al glutine o semplicemente curioso di assaporare qualcosa di nuovo, Pizzeria Timilia in via Maqueda ti aspetta con un’esperienza che cambierà il tuo modo di vedere (e mangiare) la pizza senza glutine. Timilia è più di una pizzeria. È un’idea di cucina che unisce innovazione, salute e passione.