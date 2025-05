I motori tra storia e cultura. Turismo lento in auto d’epoca

Nostalgia dei bei bolidi di una volta. Il Giro di Sicilia ripercorre, entrando nel vivo a partire da oggi, il tour dell’Isola voluto per la prima volta da Vincenzo Florio nel 1912. Un iter appassionante che porterà sulle strade siciliane, fino a domenica, auto storiche di marche note come Bugatti, Porsche, Jaguar, Lancia, Maserati, Alfa Romeo: sono più di 200 e il Veteran Car Panormus, guidato da Nino Auccello, le ha fatte arrivare da varie parti d’Italia, Europa, America e Giappone. È il Giro di Sicilia - La Sicilia dei Florio, giunto alla 34ª edizione, tra le manifestazioni motoristiche più antiche al mondo. Una gara di mille chilometri che si snoda tra ginestre, ulivi e l'azzurro del mare, in un clima di avventura e agonismo. Turismo lento, piacevole e particolare.

Antonino Auccello, presidente del club e consigliere federale Asi, condivide l’esperienza con Mariano Cuccia, direttore del Veteran car club Panormus, in collegamento e sinergia con l’assessore comunale allo Sport di Palermo, Alessandro Anello. La manifestazione 2025, organizzata in collaborazione con Ctf Viaggi di Trapani (il cui amministratore è Giovanna Meli), è dedicata al settantesimo anniversario della vittoria del pilota Piero Taruffi che, con la sua Ferrari Lm Spider, nel 1955 si aggiudicò la gara. Testimonial del Giro è la figlia, Prisca Taruffi, che per tutta la settimana guiderà la fiammante auto del padre. C’è pure il mitico campione di Formula 1 Arturo Merzario. Alla guida del museo viaggiante anche quest’anno è Antonino Auccello: «Il Giro di Sicilia - afferma - è una delle pagine più gloriose ed entusiasmanti dello sport automobilistico italiano e internazionale e costituisce un’opportunità unica per turisti, curiosi e appassionati, che potranno immergersi nella cultura locale». «L’amministrazione comunale - aggiunge l'assessore Anello - sostiene il Giro di Sicilia come grande vetrina di promozione di Palermo e della Sicilia nel mondo». La corsa voluta dai Florio nel 1912, nata in connubio con la Targa, rievoca un pilota leggendario come Piero Taruffi, che fu molto legato alla Sicilia e la cui figlia Prisca sarà al Giro, in auto con il console italiano in Louisiana, Franco Valobra. Lunedì, alle operazioni preliminari rispetto alla partenza (fissata per oggi) è andato anche il sindaco, Roberto Lagalla.

Il Giro è un evento Asi-Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) ed è inserito all’interno della manifestazione nazionale Circuito Tricolore Asi (Automotoclub storico italiano), patrocinato dai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture e Trasporti, dall’Anci, da Città dei motori e dalla Costa del mito. «Per il quarto anno - dice Antonio Gatto, titolare della Sicilauto - siamo sponsor di questa importante manifestazione. La novità da parte nostra è la partecipazione con più brand, Alfa, Jeep, Fiat e Lancia».

La partenza alle 20.00. Si chiude a Partinico

Oggi dalle 10 alle 15 verifiche al Golf club di Villa Airoldi e poi esposizione delle auto a Mondello. Alle 17 il Circuito di Palermo e dalle 17,30 auto in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. La partenza è alle 20 verso Termini Imerese, Cefalù e Pollina. Domani partenza da Pollina alle 8,30 per il Grand Prix dell’Etna. Tappe a Castel di Tusa, Santo Stefano, Sant’Agata, Capo d’Orlando, Ucria, Santa Domenica Vittoria, Randazzo, Linguaglossa, Zafferana e Grand Prix dell’Etna-prove di abilità. Infine Nicolosi, Mascalucia e arrivo a Brucoli. Venerdì alle 8,30 a Brucoli Memorial Villoresi. Tappe a Siracusa (Ortigia) e Rosolini, poi Modica, Ragusa Ibla, Comiso, Vittoria, Gela, Marina di Butera. Sabato Trofeo Costa del Mito, poi Palma di Montechiaro e Valle dei Templi, tappe a Porto Empedocle, Scala dei Turchi e Siculiana, poi a Selinunte, alle 19, all’Hotel Paradise beach, premiazione Giro di Sicilia e cena di gala. Domenica Castelvetrano, Partanna, Alcamo. Il giro si concluderà a Partinico: col supporto del Comune e del sindaco, Pietro Rao, alla Real Cantina Borbonica premiazione La Sicilia dei Florio.