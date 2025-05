Dai primi passi al successo. Les Danseurs, scuola di talenti

La scuola di danza Les Danseurs è nata dal progetto visionario della giovane danzatrice Federica Riccobono che, con passione e dedizione, ha creato un ambiente formativo di eccellenza a Palermo, in via Michele Reina 8. Federica, oltre a essere una danzatrice professionista, è direttrice e coreografa della scuola, guidando un team di esperti nel settore della danza classica e contemporanea. Accanto a lei, Carla Livio, prima ballerina del Teatro Massimo di Palermo, insegna danza classica, portando la sua esperienza e il suo talento a beneficio degli allievi. Questo connubio tra le due docenti, che collaborano da quasi dieci anni, offre una formazione completa e professionale, preparando gli studenti a intraprendere carriere brillanti.

Dal 24 al 28 aprile, la scuola ha partecipato al prestigioso Premio Internazionale Danza Città di Rieti, uno dei concorsi più importanti a livello nazionale e internazionale, che si tiene annualmente dal 1991 sotto la direzione artistica di Luna Ronchi e Simone Lolli. Le allieve della scuola, Giulia Corso, Cristina Genovese, Carmelo Gippetto, Sofia Purpura e Maria Desirè Grimaudo, Erika Schimmenti hanno avuto l'opportunità di esibirsi nella finale del concorso, confrontandosi con talenti di 17 nazioni. Un trionfo particolare per Maria Desirè Grimaudo, che ha conquistato la medaglia di bronzo e un contratto di lavoro con il rinomato coreografo Johan Inger. Giulia Corso e Cristina Genovese hanno ricevuto Special Awards per le performance straordinarie.

Negli anni precedenti, la scuola ha formato numerosi danzatori che oggi si esibiscono nei principali teatri internazionali. Matilde De Nardo, attualmente presso ODA, debutterà oggi con «27» con le coreografie di Ermanno Sbezzo. Rosaria Catanzaro è ora all'Accademia Nazionale di Danza. Questi successi testimoniano l'efficacia del metodo formativo della scuola e la qualità dell'insegnamento. Les Danseurs offre una vasta gamma di corsi per tutte le età e livelli, tra cui: Gioco danza a partire dai 3 anni; Pre-danza dai 5 anni; Pre-accademico dai 6 agli 8 anni; Danza classica dagli 8 anni in su; Repertorio classico; Tecnica maschile e passo a due; Danza contemporanea dai 7 anni; Hip-hop dai 7 anni; Pilates; Corsi amatoriali di danza; Preparazione a concorsi nazionali e internazionali; Preparazione ad audizioni.

Le iscrizioni per l'anno accademico 2025/2026 sono già aperte, offrendo ai nuovi studenti l'opportunità di entrare in una realtà dinamica e stimolante. Inoltre, per il mese di luglio, la scuola organizza il Summer Camp, un'occasione unica per approfondire la formazione con maestri residenti e ospiti provenienti da tutto il mondo. Durante il Summer Camp, saranno disponibili borse di studio per il nuovo anno accademico, permettendo ai partecipanti di accedere a un percorso formativo di alto livello. Les Danseurs rappresenta un punto di riferimento per chi desidera intraprendere o perfezionare un percorso nel mondo della danza, offrendo una formazione di qualità, un ambiente stimolante e opportunità di carriera.