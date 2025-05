Cura, sicurezza e comfort. Auto System è il top a Palermo

Auto System è una concessionaria ufficiale di Volkswagen, SEAT, Škoda, CUPRA e Volkswagen Veicoli Commerciali a Palermo. Dal 1988, offre un servizio completo che va dalla vendita all'assistenza post-vendita, garantendo ai clienti un'esperienza integrata e di alta qualità. Uno staff straordinario pensa all’auto a 360 gradi, liberando dai pensieri e da inutili perdite di tempo i proprietari. Servizi su misura, professionali, per ogni esigenza.

La meccanica

Le officine autorizzate sono gestite da tecnici altamente qualificati, in grado di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con la massima competenza. L'utilizzo di attrezzature moderne e ricambi originali garantisce la sicurezza e l'affidabilità del veicolo.

Prenotazioni anche online

Per offrire maggiore comodità ai clienti, Auto System consente di prenotare un appuntamento in officina direttamente online. Dopo la prenotazione, il cliente viene ricontattato per confermare i dettagli dell'intervento, semplificando così l'accesso ai servizi.

Centro Revisione

Il centro revisioni di Auto System si occupa di preparare i veicoli per la revisione ministeriale, assicurando che ogni auto sia conforme alle normative di sicurezza e ambientali vigenti. Questo servizio è fondamentale per mantenere il veicolo in condizioni ottimali e per garantire la sicurezza su strada.

Ricambi Originali

Auto System offre una vasta gamma di ricambi originali e certificati per garantire la massima sicurezza e affidabilità del veicolo. L'utilizzo di ricambi originali è essenziale per mantenere le prestazioni del veicolo e per preservare la garanzia del costruttore.

Tagliandi e Manutenzione Ordinaria

Per mantenere l'auto in perfette condizioni, Auto System esegue tagliandi e interventi di manutenzione ordinaria, utilizzando ricambi originali e seguendo le specifiche dei costruttori. La manutenzione regolare è cruciale per prevenire guasti e per prolungare la vita del veicolo.

Pneumatici

Il servizio di sostituzione pneumatici e regolazione della convergenza è disponibile per garantire la sicurezza e le prestazioni ottimali del veicolo. Pneumatici in buone condizioni e una corretta convergenza sono fondamentali per una guida sicura e per ridurre l'usura dei componenti.

Pick Up & Delivery

Per offrire il massimo del comfort e dell'efficienza, Auto System propone il servizio Pick Up & Delivery, che consente al cliente di prenotare il ritiro e la riconsegna dell'auto direttamente a casa o presso l'indirizzo desiderato. Questo servizio è particolarmente utile per chi ha impegni e desidera evitare spostamenti.

Carrozzeria al top

In caso di incidente o danni alla carrozzeria, Auto System dispone di una carrozzeria specializzata che utilizza le più moderne tecniche di ripristino per riportare il veicolo alle condizioni originali. La carrozzeria è dotata di attrezzature avanzate e di personale esperto, in grado di gestire ogni tipo di intervento.