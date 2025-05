Ad Agrigento la grande fiera dell'edilizia fino al 18 maggio

Al via al palacongressi di Agrigento la quinta edizione di “UNA FIERA PER COSTRUIRE”

Dal 15 al 18 maggio 2025, il Palacongressi di Agrigento apre le sue porte a uno degli appuntamenti più attesi e qualificanti nel panorama dell’edilizia siciliana: “Una fiera per costruire”. Giunto con entusiasmo alla sua quinta edizione, l’evento rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per professionisti, aziende, studenti e cittadini interessati a costruire, ristrutturare e arredare con attenzione, competenza e innovazione.

Organizzato da “Gea Comunicazione & Marketing” e promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, il salone dell’edilizia si conferma una piattaforma privilegiata per il dialogo tra il mondo delle imprese, delle professioni tecniche, delle istituzioni e della formazione scolastica. Un’occasione concreta per condividere esperienze, tecnologie, idee e soluzioni che guardano al futuro del settore e alla crescita del territorio.

UN PROGETTO NATO PER CRESCERE

Ideata nel giugno del 2017 da Angelo Buscaglia e Gianpaolo Baio, fondatori di Gea Comunicazione & Marketing, “Una fiera per costruire” ha saputo evolversi in maniera dinamica, partendo da edizioni ospitate negli spazi di un centro commerciale locale per poi approdare alla cornice prestigiosa e funzionale del Palacongressi di Agrigento. Una scelta dettata dall’esigenza di offrire agli espositori ampi spazi e ambienti adeguati per accogliere un numero sempre crescente di aziende e visitatori, nonché per ospitare convegni e incontri tecnici di alto livello.

UN PROGRAMMA RICCO DI CONTENUTI ED EVENTI

L’edizione 2025 si caratterizza per un calendario fitto di eventi e incontri, pensati per offrire approfondimenti su temi strategici e di grande attualità. A conferma della qualità e dell’autorevolezza dell’iniziativa, parteciperanno anche quest’anno gli Ordini professionali – Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati – che promuoveranno convegni e seminari formativi, accreditati per l’ottenimento dei crediti professionali. Inoltre parteciperanno la Fondazione degli Architetti nel Mediterraneo, la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri, l'Inarsind, Studio Imprese e la CNA.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

L’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro, è prevista per giovedì 15 maggio alle ore 15:00. Durante la cerimonia, aperta al pubblico, ci saranno i saluti di Gea, della rappresentanza del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e delle autorità, seguirà la consegna delle Targhe di riconoscimento ai Presidenti degli Ordini professionali e alle autorità. L'evento sarà presentato dalla giornalista Denise Inguanta.

A seguire, dalle 15:30 alle 19:30, si terrà il primo convegno, organizzato dall’Ordine degli Architetti, dal titolo “Salva casa: procedure, modulistica e gestione delle difformità edilizie”. Un tema centrale e attualissimo, che sarà trattato con la partecipazione di esperti e relatori di primo piano.

Venerdì 16 maggio alle ore 10:00 spazio alla CNA con la quarta edizione dell’“Osservatorio burocrazia”, intitolata “100 semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese”. Un appuntamento fondamentale a livello nazionale per analizzare le criticità amministrative che frenano il comparto produttivo e proporre soluzioni concrete.

Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia terrà un convegno dal titolo “Recupero e valorizzazione degli ambienti ipogei anche ai fini della fruizione turistica”, che metterà in luce il potenziale di questi spazi per l’economia e la cultura del territorio.

Sabato 17 maggio sarà dedicato all’approfondimento tecnico e scientifico. Dalle 9:00 alle 13:00 si terrà un convegno articolato in due sezioni: “Le comunità energetiche rinnovabili” a cura dell'Ordine degli Ingegneri e “Dinamica dei terreni ed interazione suolo-struttura” a cura dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, due tematiche cruciali per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza delle costruzioni. Le tematiche saranno trattate da importanti esperti del settore.

Nel pomeriggio saranno organizzati due convegni: dalle 15:00 alle 17:00 a cura dell’azienda Siciliana Gessi l’incontro dal titolo “L’evoluzione dei leganti da costruzione”, invece dalle 17:00 alle 19:00 a cura di Supporto Imprese il seminario dal titolo “Efficienza, sicurezza e innovazione digitale nei cantieri”.

UN’ESPERIENZA FORMATIVA PER LE NUOVE GENERAZIONI

Un aspetto distintivo dell’evento è l’attenzione dedicata ai giovani. Dal 15 al 18 maggio, infatti, circa un centinaio di studenti delle scuole superiori parteciperanno attivamente alla fiera nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi prenderanno parte ai seminari organizzati dagli Ordini professionali e assisteranno alle presentazioni aziendali, entrando in contatto con materiali innovativi, tecnologie d’avanguardia e realtà imprenditoriali dinamiche. Una straordinaria opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro e orientarsi verso le professioni del futuro.

UNO SPAZIO PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

La fiera sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 20:00. L’ingresso è gratuito e consentirà a professionisti e cittadini di visitare gli stand di numerose aziende appartenenti a tutte le categorie dell’edilizia: materiali da costruzione, impiantistica, soluzioni per la ristrutturazione, design d’interni, sostenibilità, edilizia green, tecnologie digitali, sicurezza, domotica e molto altro ancora.

“Una fiera per costruire” si propone come un hub di innovazione e confronto, un’occasione per stringere relazioni, aggiornarsi professionalmente e scoprire nuove opportunità. Il suo valore va oltre il settore specifico, diventando uno strumento concreto per lo sviluppo economico del territorio, per la promozione del lavoro qualificato e per il rafforzamento del tessuto produttivo locale.

CONCLUSIONI

Con la partecipazione delle principali istituzioni, delle associazioni di categoria, dei professionisti e delle scuole, “Una fiera per costruire” si conferma un evento di respiro regionale con un forte impatto sociale e culturale.

L’appuntamento è quindi al Palacongressi di Agrigento, dal 15 al 18 maggio 2025, per vivere insieme quattro giornate dedicate alla qualità del costruire, al sapere tecnico, alla sostenibilità e al futuro.

Denise Inguanta