Piatti di eccellenza, non la solita zuppa

Fanno bene ma molti non lo sanno: i legumi sono ricchi di micronutrienti, vitamine del gruppo B come ferro e zinco e di fibra, riducono il rischio di disturbi cardiovascolari, obesità, diabete, alcuni tipi di cancro. Ma dal progetto Arianna sull’aderenza alla dieta mediterranea in Italia dell'Istituto superiore di sanità (Iss), emerge che la frequenza di consumo raccomandata dalle Linee guida per una sana alimentazione (2-3 porzioni di legumi a settimana) non viene rispettata da tutti. La giornata di oggi celebra la Giornata mondiale dei legumi e fu istituita nel 2018 dall’Onu.

La storia della famiglia Terravecchia si intreccia con quella dei legumi: inizia negli anni ’50 e affonda le sue radici in Sicilia. Dapprima conosciuta per la produzione di farina di ceci siciliana, la famiglia nel tempo si specializza nella selezione, lavorazione e confezionamento di legumi e frutta secca.

L’azienda porta avanti il suo lavoro con grande passione, in un connubio tra innovazione dei processi produttivi e salvaguardia della tradizione: proprio con questo intento nasce la linea Sole & Gusto di Sicilia, all’interno della quale troviamo legumi e frutta secca coltivati nell’Isola. La linea raccoglie tutti i sapori, i profumi, gli aromi della tradizione siciliana: mandorle, pistacchi, nocciole, fagioli, lenticchie, farina di ceci e molto altro, tra cui si annoverano specialità di Avola, Ustica, Villalba, Scicli e Polizzi Generosa. Divenendo una realtà di primo piano nella Grande Distribuzione Organizzata siciliana, segue tutte le fasi di coltivazione del prodotto prima del suo confezionamento - semina, raccolto, selezione - instaurando dei veri e propri rapporti di filiera con gli agricoltori del territorio.

All’interno degli stabilimenti di produzione di Palermo e Modica vengono svolti le delicate fasi di pulitura dei legumi secchi, tostatura della frutta secca e il confezionamento. L’eccellenza e l’alta qualità dei prodotti e la cura nella lavorazione della materia prima vengono riconosciute da tutti i nostri consumatori. Nella ricerca e nello sviluppo l’azienda è sempre attenta alle nuove esigenze dei consumatori senza mai dimenticare la tradizione e la qualità dei prodotti siciliani: nasce così la linea Legumi Impasta che si compone di cinque referenze di pasta 100% di legumi siciliani biologici.

Prodotta secondo tradizione e metodi artigianali, come la trafilatura al bronzo e la lenta essiccazione, ciò la rende porosa e consistente. Questo prodotto risponde al trend «ricco di proteine», per sportivi e per chi ricerca il benessere alimentare utilizzando solo prodotti naturali nutrienti e sicuri, seguendo le linee guida della sana alimentazione Mediterranea. Dal 2023 Terravecchia è entrata a far parte della famiglia Cerreto Bio, azienda Emiliana con cui condivide i valori di qualità, tradizione alimentare ed innovazione. Cerreto Bio nasce nel 1976 nel cuore della Food Valley italiana e fin da subito si contraddistingue per l’attenzione ai temi di sicurezza, benessere alimentare e sostenibilità.

Due storie, una famiglia: dalla grande esperienza delle due aziende nasce oggi una nuova realtà nazionale volta a offrire in tutto il mondo prodotti innovativi e di qualità e diffondere un’alimentazione più sana. Con un impegno costante per la qualità e l’autenticità, Terravecchia si conferma come punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, offrendo ogni giorno prodotti genuini che portano il gusto e la tradizione siciliana sulla tavola di milioni di persone. Fondata sull’amore per la terra e la tradizione agricola, la mission è di offrire la migliore qualità ogni giorno.