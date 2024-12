Tusa Arte&Gusto, tradizione e innovazione

Tusa Arte & Gusto, attività storica di Monreale, a due passi da Palermo, è un rinomato panificio e pasticceria artigianale, ma anche bar e punto di ristoro. Per le arancine di Santa Lucia è tutto pronto per una offerta di qualità tra ricette tradizionali e gustose varianti. Ci sono le arancine alla carne e al burro con ingredienti di altissima qualità e sono disponibili di queste due tipologie classiche anche le versioni al forno. E ci sono anche numerose tipologie stuzzicanti per cambiare gusto. Si va dalla Contadina (salsiccia, spinaci, gorgonzola, mozzarella, besciamella) alla Venere (riso nero, salmone, philadelphia, mozzarella, besciamella, menta, scorza di limone). Per chi ama i sapori più gustosi ecco la Carbonara: riso all’uovo, guanciale, pecorino, tuorlo, panna).

E la Brontesina: riso aromatizzato al limone, pesto di pistacchio, mortadella, philadelphia, besciamella, zeste di limone. Ma l’elenco è lungo. Disponibili anche le arancine dolci, al cioccolato e al pistacchio. Prezzo unico: 3 euro cadauna.

Da Tusa Arte & Gusto tutto l’anno potete trovare pane fresco, appena sfornato, preparato con farine siciliane di prima qualità, anche con lievito madre, oppure gustare golosità dolci e salate tutta la giornata, dalla colazione la mattina, con calde e profumate brioche e croissant, ai pranzi veloci, agli sfiziosi aperitivi. In un ambiente caldo e familiare si possono gustare dolci di ogni genere, ordinare torte personalizzate per eventi, feste e compleanni, oppure scoprire il menu degustazione di cioccolata e tisane.

La pasticceria artigianale Tusa Arte & Gusto, sinonimo di prodotti e servizi di qualità a Monreale, offre ai propri clienti, privati e aziende, una miriade di golosità dolci e salate tipiche siciliane, realizzate nel proprio laboratorio grazie alla maestria dei pasticceri. Come in ogni panetteria storica che si rispetti, l'attenzione alla provenienza e alla freschezza delle materie prime è di fondamentale importanza insieme alla cura per le lavorazioni tradizionali che privilegiano l'impasto lavorato artigianalmente e la lievitazione naturale. Tutti i prodotti da forno sia dolci che salati sono digeribili e fragranti e comprendono tanti tipi diversi di pane, focacce farcite, sfincioni e pizze.

D’altronde la pasticceria Tusa Arte & Gusto è una delle più rinomate della provincia di Palermo. Tra le svariate proposte di pasticceria artigianale che troverete non poteva mancare a dicembre quello che è stato definito il dolce più difficile da realizzare, il re della tavola durante le festività natalizie: il Panettone!

Realizzato con lievito madre si caratterizza per i profumi e i sapori di un vero prodotto artigianale che richiede ben tre giorni di lavoro, di attese e di materie prime di primissima qualità, a filiera corta e certificata, selezionate tra le eccellenze del territorio. È disponibile nella versione tradizionale ma c’è anche il Panettone con cubetti di pera e cioccolato, ed infine il goloso pistacchioso con pasta di pistacchio e cioccolato bianco.