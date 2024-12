Le arancine di Oscar 1965: uniche per la loro bontà

Uniche e irrinunciabili per la loro bontà, le arancine della pasticceria Oscar 1965 sono una certezza per i palermitani che amano la qualità senza compromessi. “Dal 1965 le nostre arancine, con le ricette che abbiamo custodito negli anni, sono un vero canto di sirene alle quali è molto difficile resistere – spiega il titolare Giuseppe Di Gaetano -. Custodi e fieri delle nostre tradizioni proponiamo da sempre poche varianti, perché non si può inseguire la moda. Noi siamo artigiani del gusto. La nostra è una scelta, per noi il sapore sublime dell’arancina è da assaporare in purezza e come la storia comanda”. Si parte dall’arancina tonda “a carne”, al ragù, che viene preparato seguendo l’antica ricetta del fondatore Vincenzo Di Gaetano.

L’alternativa è l’arancina nella forma allungata, al burro, per la quale è utilizzata la mozzarella che fila e non la pasta filata. “Scegliamo pochi gusti anche perché le materie prime sono indiscutibili e la qualità non deve avere compromessi. La selezione degli ingredienti, pochi e buonissimi, ci permette di ottenere il meglio.

Una variante aggiuntiva è quella vegetariana, con spinaci e funghi. E per finire quella dolce, con ripieno di cioccolato. Le nostre arancine sono riconoscibili. Alla vista sono dorate; panate con pangrattato e fritte, raggiungono il perfetto equilibrio di morbidezza e croccantezza. All’assaggio il palato resta asciutto e pronto al morso seguente. Attenzione: causano dipendenza, ma come disse una prestigiosa voce, l’unico modo per resistere alla tentazione è cedervi”. Buon arancina day!