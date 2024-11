La Torre del Caffè: decolla il franchising

Ogni chicco di caffè racconta una storia e ogni tazza è un momento di piacere. È uno degli slogan che campeggia sul sito de «La Torre del Caffè»: un’azienda che offre tutte le agevolazioni e gli aiuti possibili per aprire una caffetteria in franchising praticamente «chiavi in mano». Un’idea in grande espansione che punta a coprire tutta la Sicilia con i punti vendita affiliati aperti e in via di apertura.

Fondata nel 2023 da Maria Cristina Sferlazza e Niccolò Manca, La Torre del Caffè è un’azienda palermitana che nasce con l’obiettivo di celebrare la cultura del caffè, accompagnando chi sogna di aprire una caffetteria, un coffee shop o entrambi, a farlo con successo.

Con sede a Partinico, l’azienda propone un modello di franchising chiavi in mano, fornendo tutto il necessario per trasformare l’idea imprenditoriale in un’attività completa. Per un’attività incentrata sulla vendita di caffè, la qualità delle materie prime e delle attrezzature è fondamentale.

La Torre del Caffè seleziona solo i migliori caffè, cialde e capsule compatibili con tutte le macchinette, brandizzate «La Bevanda del Re». Oltre al caffè, l’azienda offre una vasta gamma di bevande come tè, tisane, infusi e altre alternative che consentono di arricchire il menù del locale e di rispondere alle preferenze di una clientela variegata.

Ma l’offerta non si limita ai soli prodotti: La Torre del Caffè fornisce anche macchinette da caffè e attrezzature complete, garantendo una qualità superiore anche per gli strumenti necessari alla preparazione.

Oltre a fornire prodotti e attrezzature di alta qualità, La Torre del Caffè si distingue anche per l’assistenza finanziaria offerta ai futuri affiliati. Aprire un’attività commerciale richiede infatti un investimento iniziale non indifferente e, spesso, i costi legati all’avviamento possono rappresentare un ostacolo. La Torre del Caffè affronta questa problematica garantendo ai suoi affiliati delle agevolazioni finanziarie e dei tassi particolarmente vantaggiosi, in modo da rendere l’avvio del business più accessibile.

L’entusiasmo e la qualità dei servizi offerti da La Torre del Caffè hanno portato l’azienda a espandere rapidamente la propria rete di franchising in Sicilia. Sono infatti in programma diverse nuove aperture in Sicilia, tra cui i prossimi punti vendita a Alcamo in Corso 6 Aprile, a Partinico in Via F. Crispi e a Palermo in piazza Politeama. Questi locali, grazie alla loro posizione strategica, sono pronti a diventare nuovi punti di riferimento per gli amanti del caffè e della pausa relax. Inoltre, l’azienda è in procinto di aprire ulteriori caffetterie a Termini Imerese, Bagheria e Palermo, ampliando così ulteriormente la propria rete e portando l’eccellenza del caffè Made in Italy in nuovi quartieri e città della Sicilia. Per conoscere i dettagli del format e scoprire i vantaggi del franchising, si può visitare il sito web dell’azienda (latorredelcaffe.com) o la pagina facebook e contattare i numeri che si trovano on line.