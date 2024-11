Oleificio Bacchi a Partinico, l’eccellenza da tre generazioni

L’oleificio Bacchi (nella foto) si trova a Partinico, nasce dall’esperienza dei soci nel settore oleario, esperienza che si tramanda ormai da tre generazioni. Il nuovo frantoio realizzato si avvale di tre linee di lavorazione delle olive, con una capacità di molitura di oltre 10.000 kg di olive /ora. Grazie a macchinari tecnologicamente avanzati ogni fase di estrazione dell’olio viene seguita con cura, nel pieno rispetto dell’ambiente, riuscendo a mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto finito. Vengono selezionati i migliori oli siciliani, provenienti sia da uliveti propri sia da una attenta selezione di olii dei propri clienti. La conoscenza del territorio, degli uliveti, delle fasi di maturazione delle olive e di estrazione dell’olio permette di ritrovare negli oli i profumi e i sapori di Sicilia.

L’azienda è certificata per la produzione di olio extra vergine di oliva Biologico, D.O.P. val di Mazara (Denominazione di Origine Protetta) e I.G.P. Sicilia (Indicazione Geografica Tipica).

La qualità dell'olio extra vergine di oliva nasce a partire da olive sane, integre, ad un giusto grado di maturazione. Le successive fasi di conservazione delle olive, di trasformazione in olio e di stoccaggio dell'olio conservano il potenziale qualitativo iniziale, ma non consentono di ripristinare caratteristiche compromesse da una scadente qualità della materia prima. Per questo risulta di fondamentale importanza seguire tutte la fasi di coltivazione, dalla fioritura alla raccolta, rispettando i cicli della natura e eseguendo gli opportuni trattamenti nel rispetto dell’ambiente.

Occorre esperienza per capire quando la maturazione delle olive è ottimale. Una raccolta eseguita nel giusto momento permette infatti di ottenere un olio qualitativamente più apprezzabile con spiccate caratteristiche organolettiche. La maturazione delle olive avviene generalmente tra ottobre e novembre e la raccolta viene effettuata al momento giusto, proprio quando il colore della buccia esterna vira dal verde al violaceo. La raccolta manuale delle olive (brucatura) consente di effettuare una selezione delle migliori e preservarne l'integrità. Per ottenere un buon olio le olive devono essere molite entro 24 ore dalla raccolta.

Fondamentale - spiegano dall’oleificio Bacchi - per ottenere un olio di eccellente qualità è curare tutte le fasi di trasformazione delle olive in olio. L’operazione di estrazione dell’olio avviene in un processo che si suddivide in tre fasi: frangitura, gramolatura ed estrazione. La frangitura è il processo meccanico di frantumazione delle olive, necessario per rompere la polpa. Nella fase della gramolatura la pasta di polpa e noccioli d’oliva viene rimescolata per ridurne il volume e per separare l’acqua di vegetazione dall’olio. Infine l’estrazione avviene con il metodo continuo per centrifugazione. In questo modo, grazie alla presenza di impianti efficienti ed innovativi, si ottengono oli di qualità elevata come quelli dell’oleificio Bacchi.