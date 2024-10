“A cielo aperto. Sicilia paesaggio museale” con ANCI e la Rete dei Musei Comunali

In Sicilia è facile fare un’esperienza culturale unica visitando i grandi ed i piccoli comuni, dove oltre al paesaggio ed ai centri urbani, che svelano tutta la storia dell’Isola, è possibile conoscere e imbattersi in una varietà di siti museali che custodiscono la vera identità dei comuni siciliani. La vastità di tali siti fa della Sicilia un paesaggio museale a cielo aperto.

Ad oggi sono 85 i comuni e 177 i musei che hanno aderito alla Rete dei Musei comunali della Sicilia promossa da ANCI Sicilia, ma il numero è destinato a crescere. L’Associazione dei comuni siciliani attraverso tale Rete ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio museale della nostra Regione. Il progetto guarda alla storia, al presente e al futuro della cultura e dell’identità siciliana, nell’ottica di un sistema culturale territoriale integrato, condiviso e sostenibile.

L’ANCI Sicilia per presentare al pubblico il progetto della Rete dei Musei Comunali ha organizzato il 30 ottobre dalle 9.00 alle 16.30 nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni (a Palermo) l’evento dal titolo “A Cielo Aperto. Sicilia Paesaggio Museale”, che si svolgerà in due momenti, nella prima parte con un Convegno e nella seconda parte con una cerimonia inaugurale.

La cerimonia inaugurale avverrà alla presenza delle istituzioni, dei sindaci, dei referenti museali, degli stakeholder e delle personalità che rappresentano le istituzioni che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa, come Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia, Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni culturali, e Alessandra Priante, presidente ENIT.

La giornata è, quindi, non solo un momento celebrativo, ma anche di confronto con le istituzioni sul tema della cultura come leva per lo sviluppo socio-economico sostenibile dei Comuni e della formazione specifica degli operatori del settore. Temi che verranno affrontati durante il Convegno dal titolo “LE RETI MUSEALI E LE RELAZIONI INTER-ISTITUZIONALI: DA OPPORTUNITÀ A STRATEGIA GENERALE CULTURA E TURISMO 4.0” alla presenza dei relatori Marcello Minuti, Coordinatore Generale della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività culturali, Monica Bruzzone, Gruppo di Lavoro Reti e Sistemi Museali ICOM Italia (International Council of Museums), Consigliere ICOM Liguria, Cristina Chiaiso, Coordinatrice Gruppo di Lavoro Comunicazione Museale ICOM Italia, Dario Scarpati, ICOM Sicilia, Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura e Turismo e Agricoltura ANCI, Roberto Albergoni, Presidente Fondazione MeNO, Denise Gargano, Dirigente - Dipartimento Beni Culturali e dell'I.S. e Responsabile progetto formativo Dicolab per il personale regionale dei Beni Culturali, Roberto Garufi, Esperto di reti museali e del patrimonio dei beni culturali regionali. A moderare gli interventi Rosita Rijtano, Caporedattrice sezione inchieste e approfondimenti PalermoToday, CataniaToday e Agrigentonotizie

Il commento del presidente Amenta e del Segretario Generale Alvano

“La Rete dei musei comunali della Sicilia – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia – vuole presentare il museo come un luogo aperto di informazione e di promozione culturale all’interno del comune, una porta di accesso non solo alle informazioni di carattere culturale ma anche a quelle legate alla tradizione enogastronomica. Il museo, quindi, come una vera e propria “vetrina” delle eccellenze del territorio.

L’iniziativa dell’ANCI Sicilia vuole svelare l’anima dei luoghi in cui si sono sedimentate le tante culture che hanno contribuito a plasmare un territorio straordinariamente sfaccettato e interessante. “A Cielo Aperto. Sicilia paesaggio Museale” sottolinea il valore della cooperazione funzionale tra musei e dell’innovazione, ma non solo.

Accende i riflettori sull’importante sistema museale siciliano, sui suoi punti di forza e di debolezza e sulle strategie per la crescita, mettendo in evidenza il ruolo dei musei come luoghi di aggregazione, inclusivi e fondamentali per lo sviluppo sostenibile delle economie delle comunità locali. Incentiva anche il turismo delle radici, offrendo spazio alla tradizione culturale siciliana nella memoria collettiva a livello internazionale.

L’evento del 30 ottobre sarà il “grand opening” di un percorso esperienziale che attraverserà la Sicilia e l’Italia, per spingersi oltre i confini e raggiungere ogni latitudine, rappresentando l’identità dell’Isola di tutte le epoche e di tutte le culture. Uno straordinario racconto per immagini, musica, parole ed emozioni, per raccontare e far conoscere la Sicilia come grande paesaggio museale “A Cielo Aperto”.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi collegandosi al seguente link: formazione.ancisicilia.it/eventi/a-cielo-aperto-sicilia-paesaggio-museale-convegno-e-mostra/