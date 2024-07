Alessandra Amoroso, Irama, Tony Effe: tanti i big della musica al GREEN VALLEY POP FEST, il 4 agosto a Trapani

L'estate siciliana si arricchisce di un evento imperdibile: il GREEN VALLEY POP FEST, che per la sua terza edizione cambia location e si trasferisce a Trapani, precisamente nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Domenica 4 agosto 2024, la città sarà animata da un'esplosione di musica e colori, con una line up eccezionale di artisti pronti a intrattenere e sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali.

Una Line Up da Capogiro

Sul palco della Green Arena si alterneranno alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana e internazionale, ci saranno alcuni fra i migliori in classifica, con le hit più ascoltate dell’anno. Tra gli artisti confermati spiccano Alessandra Amoroso, una delle voci più belle del pop italiano, e Irama, noto per i suoi brani coinvolgenti e le sue esibizioni cariche di energia. Accanto a loro, Tony Effe ed Ernia porteranno il meglio del rap italiano, mentre Sophie And The Giants e Hugel rappresenteranno la scena internazionale con le loro sonorità uniche. Il pubblico potrà inoltre godere delle performance de Il Pagante, Merk & Kremont, Michelangelo, Simonterizzo, Petit, Sarah Toscano, Leo Gassman, Elmatadormc7, Axell, Berna, Cioffi, DoDoJ e Kamelia. Un cast variegato che promette di accontentare i gusti di tutti gli spettatori, rendendo il festival un evento da non perdere.

La Location: Piazza Vittorio Emanuele

La scelta di Trapani come sede del festival non è casuale. Piazza Vittorio Emanuele, con la sua posizione centrale e il suo ampio spazio, è il luogo ideale per ospitare un evento di tale portata. La piazza sarà trasformata nella Green Arena in un'area festival con un grande palco principale per le esibizioni degli artisti, un'area food con una vasta gamma di proposte gastronomiche e un'area beverage realizzata in collaborazione con Red Bull, Heineken, Aperol e Martini.

Nella spiaggia adiacente sarà allestito un secondo palco: lo Sbam! Stage con un allestimento ed un cast di artisti proveniente dal Jova Beach Party. Il festival offrirà quattro aree per il pubblico: il Parterre, accessibile a tutti; il Pit Gold, per chi desidera una posizione privilegiata vicino al palco; e il TicketSms Vip Stage, una zona rialzata ed esclusiva per godersi lo spettacolo con una vista impareggiabile, l’Automondo Kia Tribuna non numerata, per chi vuole assistere allo spettacolo comodamente seduti. Inoltre, sarà disponibile un Backstage Privé per ospiti e artisti.

Musica e Ambiente: Un Binomio Vincente

Il GREEN VALLEY POP FEST non è solo un evento musicale, ma una piattaforma per promuovere la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili. Attraverso la musica, si vuole sensibilizzare il pubblico sulla necessità di tutelare il nostro pianeta e adottare comportamenti più rispettosi dell'ambiente. I messaggi veicolati durante le esibizioni degli artisti saranno volti a sottolineare l'importanza della salvaguardia del mare e delle risorse naturali del nostro Paese e del mondo. Dopo il successo delle edizioni precedenti, in cui il festival ha sostenuto Marevivo, WWF e PlasticFree, quest'anno GREEN VALLEY POP FEST rinnova per il secondo anno consecutivo la collaborazione con la Fondazione Alberitalia, contribuendo alla piantumazione di alberi.

I partner di eccezione

Radio 105 sarà la radio ufficiale del festival, garantendo una copertura completa dell'evento e coinvolgendo il pubblico con dirette, interviste agli artisti e momenti esclusivi. Un partner d'eccezione che contribuirà a diffondere il messaggio del festival oltre i confini della Sicilia. L'evento è organizzato da RECORD, FUTURIS, INFINITY MANAGEMENT, WORLD MUSIC e ZERO091, con il patrocinio di REGIONE SICILIANA, del COMUNE DI TRAPANI e del DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE. Il supporto di queste istituzioni è fondamentale per la realizzazione del festival, che rappresenta non solo un momento di intrattenimento, ma anche un'opportunità per promuovere il territorio e le sue bellezze. Inoltre, il festival è realizzato in collaborazione con la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, che garantisce il rispetto dei diritti d'autore e sostiene la creatività artistica.

Un Evento da Non Perdere

Il GREEN VALLEY POP FEST si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell'estate siciliana. Un'occasione unica per ascoltare dal vivo i migliori artisti del momento, divertirsi e, allo stesso tempo, riflettere sull'importanza della sostenibilità ambientale. La musica diventa così un potente strumento di sensibilizzazione, capace di unire divertimento e consapevolezza. Non resta che prepararsi per una giornata indimenticabile, dove ogni nota sarà un invito a prendersi cura del nostro pianeta. Il GREEN VALLEY POP FEST vi aspetta a Trapani per celebrare insieme la musica e l'ambiente, in un evento che si preannuncia memorabile. La varietà di artisti e di generi musicali garantirà divertimento assicurato a tutte le persone che vorranno partecipare. Nelle precedenti edizioni si sono esibiti artisti come Angelina Mango, Anna, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Fedez, Fred De Palma, Irama, Rhove, Rose Villain e Villabanks.

L'Importanza di Eventi come il GREEN VALLEY POP FEST

Eventi come questo sono cruciali nel panorama contemporaneo, non solo per il loro valore di intrattenimento, ma anche per il ruolo che svolgono nella promozione di messaggi importanti come la tutela ambientale. In un'epoca in cui le questioni ambientali sono sempre più urgenti, utilizzare la musica come veicolo di sensibilizzazione rappresenta un approccio efficace e coinvolgente.

La partecipazione di artisti di grande fama e l’organizzazione attenta ai dettagli contribuiscono a creare un’atmosfera unica, capace di attirare un vasto pubblico e di diffondere ampiamente i messaggi di sostenibilità. Inoltre, la scelta di una location suggestiva come Trapani valorizza il territorio, promuovendo anche il turismo locale e le sue peculiarità.

Approfondimenti sui Protagonisti del Festival

Uno dei punti di forza del GREEN VALLEY POP FEST è la sua capacità di unire artisti di diversi generi musicali, creando un mix perfetto di stili e sonorità. Alessandra Amoroso, con la sua voce potente e le sue interpretazioni emozionanti, è una delle cantanti più amate in Italia. Irama, vincitore di numerosi premi e con un seguito sempre crescente, porta sul palco la sua energia e le sue hit di successo.

Tony Effe ed Ernia, rappresentanti del rap italiano, arricchiscono il festival con il loro stile unico e i loro testi incisivi. La presenza di Sophie And The Giants e Hugel aggiunge una dimensione internazionale al festival, con brani che hanno conquistato le classifiche mondiali.

L'Impatto della Musica sulla Consapevolezza Ambientale

La musica ha sempre avuto il potere di unire le persone e di trasmettere messaggi importanti. A Trapani, gli artisti non solo intratterranno il pubblico con le loro performance, ma utilizzeranno la loro piattaforma per promuovere la consapevolezza ambientale. Ogni esibizione sarà un'occasione per riflettere su come ciascuno di noi può contribuire a proteggere il pianeta.

Coinvolgimento della Comunità Locale

Il festival rappresenta anche un'opportunità per coinvolgere la comunità locale e promuovere le eccellenze del territorio. Questo non solo stimola l'economia locale, ma contribuisce a creare un legame più forte tra il festival e la città che lo ospita. Trapani, la “Città dei Due Mari”, con la sua storia ricca e il suo fascino naturale, offre il contesto perfetto per il GREEN VALLEY POP FEST. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare la città, dalle sue antiche chiese ai panorami mozzafiato sul mare. La bellezza di Trapani si unirà alla magia della musica, creando un'esperienza unica per tutti i partecipanti.

Preparativi per una Giornata Indimenticabile

Con una line up così ricca e una location così affascinante, il GREEN VALLEY POP FEST promette di essere un evento indimenticabile. Gli organizzatori stanno lavorando instancabilmente per assicurarsi che ogni dettaglio sia curato al massimo, garantendo un'esperienza sicura e piacevole per tutti i partecipanti.

Il GREEN VALLEY POP FEST è molto più di un semplice festival musicale: è un evento che unisce intrattenimento, cultura e impegno ambientale. La sua terza edizione a Trapani promette di essere un successo, grazie a una line up stellare, una location mozzafiato e un'organizzazione impeccabile. Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della musica e della sostenibilità.

L'appuntamento è fissato: domenica 4 agosto 2024, Trapani vi aspetta con il GREEN VALLEY POP FEST, per una giornata all'insegna della buona musica e della consapevolezza ambientale.

BIGLIETTI DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK:

https://www.ticketsms.it/event/Green-Valley-Pop-Fest-Trapani-Green-Arena-Trapani-04-08-2024