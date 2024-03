Tra abiti sartoriali e progetti unici

La moda cambia, si evolve e si trasforma. Benedetta Passalacqua, stilista e fashion designer, si reinventa continuamente e per questo cambia anche il nome del Brand. «Benedetta Laboratorio Moda» diventa «Atelier Benedetta». La voglia di assecondare le tendenze sempre più in evoluzione ha portato la designer a «rinnovare» non solo il nome dell'atelier, ma anche un po’ l'anima degli abiti da sposa e da cerimonia. Abiti rigorosamente sartoriali, creazioni uniche ed incomparabili. Realizzati guardando al domani per soddisfare ogni esigenza delle spose e delle clienti. Abiti irripetibili che fondono eleganza e raffinatezza con un tocco moderno e innovativo, offrendo alle spose un design in stile contemporaneo.

Benedetta si rivolge alle donne che amano fare una dichiarazione di moda individuale, sottolineando la qualità, l’unicità e l’eleganza. Oggi Atelier Benedetta presenta collezioni di abiti da sposa e da cerimonia contemporanei, romantici e femminili, realizzati con materiali eco sostenibili utilizzando almeno l’80% di fibre naturali. Tutti i modelli, sia da sposa che da cerimonia, sono pronti ad essere indossati e, se si desidera, personalizzati con la scelta del su misura.

Per le clienti più esigenti e sofisticate l’Atelier Benedetta propone «l'abito couture», cioè l'abito disegnato, progettato, realizzato solo per la sposa o la cerimonia che lo ha commissionato, un vero e proprio lusso che fa innamorare in molte! L’atelier è un salotto riservato ed intimo dove immergersi completamente in un’atmosfera di bellezza ed esclusività, Benedetta ed il suo team sono a altamente specializzate nel consigliare l’abito perfetto.