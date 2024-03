Terravecchia, sole & gusto di Sicilia

La storia della famiglia Terravecchia inizia negli anni ’50 ed affonda le sue radici in Sicilia. Dapprima conosciuta per la produzione di farina di ceci siciliana, la famiglia nel tempo si specializza anche nella selezione, lavorazione e confezionamento di legumi e frutta secca. L’azienda porta avanti il suo lavoro con grande passione, in un connubio tra innovazione dei processi produttivi e salvaguardia della tradizione: proprio con questo intento nasce la linea «Sole & Gusto di Sicilia», all’interno della quale troviamo legumi e frutta secca coltivati, selezionati, lavorati e confezionati in Sicilia. La linea raccoglie tutti i sapori, i profumi, gli aromi della tradizione siciliana: mandorle, pistacchi, nocciole, fagioli, lenticchie, farina di ceci e molto altro, tra cui si annoverano specialità di Avola, Ustica, Polizzi, Scicli, Villalba.

La ricerca e sviluppo dell’azienda è sempre attenta alle nuove esigenze dei consumatori senza mai dimenticare la tradizione e la qualità dei prodotti siciliani. La linea Legumi IMpasta si compone di cinque referenze di pasta 100% legumi siciliani, prodotta secondo tradizione e metodi artigianali come la trafilatura al bronzo e la lenta essiccazione. Questo prodotto risponde al trend «ricco di proteine», per sportivi e chi ricerca il benessere alimentare, utilizzando però solo prodotti naturali, nutrienti e sicuri, seguendo le linee guida della sana alimentazione Mediterranea.

Dal 2023 Terravecchia è entrata a far parte della famiglia Cerreto Bio, azienda Emiliana con cui condivide i valori di qualità, tradizione alimentare ed innovazione.