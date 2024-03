La straordinaria forza del brand Sicilia

Il Premio All Food Sicily ha acceso i riflettori anche su diverse categorie di operatori della ristorazione, dell'enogastronomia, della ricettività turistica ma anche figure istituzionali. D'altronde All Food Sicily in questi anni ha raccontato lo straordinario impegno di uomini e donne che hanno contribuito a far crescere il Brand Sicilia, con un lavoro giornalistico che ha fatto da cassa di risonanza per la crescita dei settori, amplificando il lavoro eccellente svolto dagli operatori. Un'attività professionale che non si è limitata a fotografare giornalisticamente i meriti e gli sforzi degli imprenditori, ma si è posta la missione di potenziare lo sforzo di crescita, anche attraverso l'innovazione dei contest online come «Migliori Pizzerie di Sicilia», «Borgo più Bello di Sicilia» e «Miglior Agriturismo di Sicilia», che in questi anni hanno costituito una formidabile vetrina promozionale per le aziende nei propri territori. I personaggi dell'anno dei settori del vino, horeca e turismo: Donna del Vino Josè Rallo, Chef Emergente Lorenzo Ruta, Pizzaioli Emergente Giuseppe Pavone, Davide Giallongo, Salvatore Capizzi, Francesco Tasca e Concetto Fiorentino, Panificatore Emergente dell'anno Santino Presti, Responsabile Marketing Alessandro Parisi Barista (Premio Moak) Mummolo Salvatore, Ambasciatore della Pasta Reale di Tortorici Lidia Calà, Macellaio Gianni Giardina, Pasticcere Emergente Mauro Lo Faso, Barista emergente (Premio Moak) Lorenzo Lopes, Manager Boutique Hotel Enzo Agrò, Sommelier Laura Piscopo, Mercato Enogastronomico San Lorenzo Mercato, Sindaco del Gusto Giuseppe Ferrarello, Sindaco del Borgo Maria Grazia Brandara.