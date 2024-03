Da Cuttaia a Giusina Battaglia, i premiati

L’ambizioso premio dedicato ai personaggi siciliani dell’enogastronomia 2024 istituito dalla testata All Food Sicily, nasce dalla considerazione dell'importanza strategica del settore enogastronomico in Sicilia, il cui motore vitale sono gli operatori che hanno deciso di spendere tutta la loro vita professionale nella promozione e valorizzazione delle eccellenze siciliane. Si tratta, in definitiva, di uomini e donne che nel corso degli anni, in diversi settori dell’enogastronomia, si sono distinti per il loro operato e sono riusciti a portare in alto il nome della Sicilia, oggi riconosciuta terra di eccellenze. Una selezione di categorie che parte dai personaggi tv promotori delle bontà del territorio, oltre a permettere di avvicinare sempre più lo spettatore al mondo della cucina e alle sue prelibate declinazioni; includendo chef, food manager, bartender e osti capaci con le loro doti imprenditoriali e maestria tecnica di far conoscere la cucina siciliana nel mondo ed eccellere nella loro categoria di appartenenza.