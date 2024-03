Biscotti Forti, gusto e genuinità

La storia del Biscottificio Paolo Forti è quella di una famiglia di lavoratori, fortemente legata al proprio territorio d’origine e all’autentica tradizione dolciaria siciliana. Quando ancora non esistevano i moderni forni-panifici, nel borgo medievale di Castelbuono, nel cuore delle incontaminate Madonie, la laboriosa Zia Epifania sfornava giornalmente, gustosi biscotti e prelibatezze della tradizione siciliana. Prodotti semplici ma capaci di ammaliare anche i palati più esigenti: dalle casalinghe propense a «preparar tutto in casa», ai loro bimbi, irresistibilmente attratti dal sapore autentico e genuino del «biscotto della nonna» di cui erano, e continuano ad essere, gioiosamente golosi. È nel 1970, che Mastro Paolo Forti, grazie al fondamentale supporto e alla preziose «ricette» dell’amata Zia, decide di produrre i suoi, ormai celeberrimi biscotti; e lo fa ereditandone tutta la meticolosità nella scelta degli ingredienti più freschi e genuini e controllando con cura certosina ogni fase del processo di preparazione dei prodotti. Tutto ciò per «dare vita», quotidianamente a semplici «capolavori», dal gusto e dalla fragranza inimitabile che, come vuole la tradizione, più che semplicemente artigianali, sono… come fatti in casa! Di certo, i biscotti di Mastro Paolo Forti, dal 1970 non hanno mai tradito la fiducia e le aspettative degli estimatori e di chi li ha assaporati. È forse proprio questa coerenza, esplicitata nella maestria del metodo e nell’immutata naturale genuinità degli ingredienti, che, negli anni, ha consolidato la notorietà dei prodotti e l’alta reputazione di Paolo Forti e Famiglia: tra le poche attività a potersi orgogliosamente fregiare del titolo di «Mastri Fornai».

Passione e dedizione sono gli ingredienti principali che rendono unici i nostri biscotti. Il Biscottificio Paolo Forti utilizza solo prodotti genuini di alta qualità, come latte 100% italiano e olio extravergine di oliva. I biscotti Forti sono ideali per la colazione. Leggeri e croccanti perfetti per l’inzuppo. In tempi più recenti, in seno all’azienda, giunta alla seconda generazione di gestione familiare, l’innegabile valore delle ricette della Zia (da cui ancora oggi trae origine la produzione) è rafforzato da un impianto tecnologicamente evoluto e un efficiente staff commerciale che, in sinergia con i reparti di ricerca e sviluppo e controllo qualità, consente alla Paolo Forti di ampliare gli orizzonti commerciali e perseguire nuovi mercati-obiettivo, sapendo bene come coniugare la rigorosa metodica della tradizione territoriale all’efficiente sicurezza dell’intero processo di produzione. I Prodotti della Paolo Forti, sono concepiti per soddisfare il mondo della distribuzione moderna in virtù di idee, formati e strategie di posizionamento, perfettamente sincrone ai gusti ed alle abitudini d’uso dei consumatori (sempre più attenti agli aspetti salutistici ed etici). I biscotti Forti li puoi trovare nelle piccole botteghe ma anche nei grandi supermercati.