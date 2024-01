La Città Metropolitana di Palermo promuove rigenerazione urbana e benessere sociale con "FacciAmo Comunità": come partecipare

Alla base dell’iniziativa ci sono approcci inclusivi e partecipativi che coinvolgono attivamente i residenti, non solo nella co-creazione di soluzioni, ma anche nell’identificazione delle esigenze di tutti. “FacciAmo Comunità” si propone come un’azione trasversale per il finanziamento di iniziative che promuovano una partecipazione attiva del territorio della Città Metropolitana, come previsto dal Piano Urbano Integrato "Metropoli aperta, Città per tutti”.

L’incoraggiamento di iniziative dedicate alla sostenibilità sociale ed economica supporta una cittadinanza coinvolta e responsabile, che contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita e al rafforzamento dei legami sociali e valoriali, con benefici distribuiti in modo equo. Tutto questo apre la strada alla creazione di comunità più resilienti, partecipative e orientate al benessere diffuso.

Proprio le comunità sono il cuore del territorio della Città Metropolitana di Palermo, che include 82 comuni, suddivisi a loro volta in cinque macro-territori: Alto Belice Corleonese; Costiera Occidentale Partenicense; costiera Orientale Termitana; lercarese Sicano; Madonie. Il fatto che questi luoghi presentino diversità geografiche e culturali, arricchisce ulteriormente del progetto, perché agevola la promozione di soluzioni che tengano in considerazione le specificità di ogni area.

Due direttive progettuali

Per raggiugere i suoi obiettivi, il progetto “FacciAmo Comunità” si muove lungo due direttive: da una parte, la creazione di cooperative di comunità, dall’altra gli interventi di micro-riqualificazione urbana. Per quanto riguarda la prima, prevede di finanziare la formazione di 15 cooperative, con un bando aperto a gruppi di cittadini interessati a costituirsi come cooperative di comunità o a cooperative costituite o costituende entro i 24 mesi. L’importo destinato a questa direttiva progettuale è di 300.000 euro, equamente diviso tra le proposte presentate e fino ad un massimo di 20.000 euro.

In merito alla riqualificazione urbana, il progetto prevede di finanziare, con un importo di 600.000 euro, equamente diviso tra le proposte presentate e fino ad un massimo di 20.000 euro, 30 interventi di micro-riqualificazione. I cittadini, riuniti in gruppi formali o informali, possono proporre interventi su beni comuni di proprietà pubblica e di pubblico interesse. Gli interventi di micro-riqualificazione urbana puntano a ridurre le disuguaglianze e migliorare l’accessibilità agli spazi pubblici, con la possibilità di diventare catalizzatore per ulteriori investimenti e risorse in aree in precedenza trascurate.

“FacciAmo Comunità” rappresenta un significativo investimento nella democrazia partecipata e nella crescita sostenibile dei comuni e favorisce anche l’inclusione delle aree più vulnerabili. La collaborazione tra la Città Metropolitana di Palermo e le comunità locali promuove un coinvolgimento attivo dei cittadini nella creazione di opportunità, con effetti positivi anche sul miglioramento dell'infrastruttura fisica e del tessuto sociale e politico.

Quali progetti è possibile finanziare?

I progetti finanziabili possono includere iniziative disparate e connesse al substrato sociale e alle esigenze proprie del territorio oggetto del progetto, come ad esempio: la creazione di un orto urbano o la realizzazione di un centro polivalente per la comunità; la creazione di una biblioteca di quartiere o di uno spazio di coworking; la realizzazione di un progetto di educazione ambientale; lo sviluppo di itinerari turistici tematici per la valorizzazione delle tradizioni locali; un programma di attività sportive per la comunità o attività di inclusione sociale e inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A prescindere dalla tipologia di proposta, l’oggetto delle iniziative deve essere centrato e correlato con il fine ultimo del progetto: migliorare il proprio territorio di appartenenza con iniziative condivise e fruibili dalle comunità locali e che sostengano il benessere collettivo. La Città Metropolitana, per garantire il successo delle iniziative, provvederà a fornire supporto con attività di assistenza e di monitoraggio per tutti i progetti finanziati.

Per informazioni e approfondimenti, è possibile consultare il sito facciamocomunita.eu oppure mandare una mail a [email protected].