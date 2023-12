Mc Stone Italia & Rotary Club Baia dei Fenici di Palermo insieme per nobili scopi di solidarietà sociosanitaria

L'evento, tenutosi nella splendida cornice del Teatro Santa Cecilia, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, rappresentanti del mondo imprenditoriale e culturale, tutti uniti per una causa nobile: debellare la poliomielite nel mondo.

La serata è stata impreziosita dalla straordinaria esibizione del Maestro Buzzurro , con la sua chitarra incantatrice, il Maestro ha portato gli ospiti in un viaggio musicale che ha toccato diverse culture e stili, dal jazz al flamenco, dimostrando ancora una volta il potere unificatore della musica, il tutto impreziosito dall'esibizione straripante del maestro di violino Francesco Nicolosi e dalla voce di Daria Biancardi, dall'abilità nel cantare con una tale intensità emotiva che ha reso la sua musica straordinariamente coinvolgente per tutti gli ascoltatori presenti.

Gli organizzatori, Mc Stone Italia Srl e il Rotary Club Baia dei Fenici, hanno dimostrato un impegno profondo nella lotta alla poliomielite, malattia ancora presente in alcune aree del mondo. È nostro dovere come cittadini globali contribuire a un futuro più sano per tutti, ha dichiarato il presidente di Mc Stone Italia, Dott. Francesco Di Pietra, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale in queste iniziative.

Il Rotary Club, da sempre in prima linea nella lotta alla poliomielite, ha sottolineato l'importanza di eventi come questo per sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi vitali. "Ogni contributo ci avvicina un passo in più verso un mondo senza poliomielite", ha commentato il presidente del Rotary Club Baia dei Fenici.

L'evento ha raccolto una somma significativa, che sarà interamente devoluta a programmi di vaccinazione e sensibilizzazione nelle aree più colpite dalla malattia. Una serata di eleganza, musica e generosità che rimarrà impressa nei cuori dei partecipanti, simbolo tangibile di come la solidarietà e l'arte possano fare la differenza nel mondo.

Con la speranza che serate come questa possano ripetersi, Mc Stone Italia Srl e il Rotary Club Baia dei Fenici di Palermo hanno già espresso il desiderio di organizzare futuri eventi benefici, continuando il loro impegno verso cause meritorie e verso un futuro più luminoso per tutti.