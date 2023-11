Lumen, un nuovo protagonista nel mondo dell'energia di alta qualità

Affidabile, smart, digitale e sempre vicino all’utente. Questi i punti di forza di Lumen, nuovo gestore siciliano di luce e gas presentato ieri al Ristorante Il Bavaglino di Terrasini, che punta a diventare un nuovo protagonista nel mondo dell'energia di alta qualità.

Lumen Luce & Gas è una start-up giovane e ambiziosa, nata dall'esperienza decennale di un gruppo di imprenditori palermitani che ha deciso di fare un salto di qualità nel settore energetico.

La lunga esperienza nel campo delle utility dell’energia ha portato il gruppo imprenditoriale a decidere di mettere a frutto le proprie competenze con una svolta ambiziosa, puntando a fardiventare Lumen Luce & Gas un punto di riferimento nel mercato libero. Non più solo acquisizioni,dunque, ma la creazione di una società che mira a dare valore e prestigio a se stessa e al territorio. Un progetto giovane, digitale e pensato per il futuro.

In qualità di start-up, Lumen riesce ad offrire una delle tariffe più competitive sul mercato libero. A garanzia, un gruppo solido di investitori che ha deciso di puntare sull'innovazione e sulla crescita. Un'importante opportunità non solo per i consumatori, ma anche per l'occupazione di tanti giovani nel palermitano e provincia.

L’impegno è quello di essere un gestore trasparente e smart, con un occhio anche alla sostenibilità. Dicendo addio alle fatture cartacee – e, dunque, allo spreco di carta ed alle lentezze burocratiche -, Lumen dà il benvenuto ad un'esperienza interamente digitale sul proprio sito web e sull’app dedicata che sta per nascere. Direttamente sul sito, a partire da lunedì 13 novembre, si potrà scegliere di stipulare un contratto semplicemente, in soli 5 minuti, per attivare una nuova utenza o cambiare il proprio gestore. Il team Lumen sarà al fianco dell’utente in ogni fase, rispondendo alle domande e chiarendo le esigenze con attenzione. Tutte le informazioni relative alle utenze ed alla fatturazione saranno accessibili in qualsiasi momento nella propria area personale, garantendo chiarezza e trasparenza in un mercato purtroppo noto per essere spesso confuso e poco chiaro.

Nell’approccio di Lumen il cliente è sempre al centro e la società si impegna a garantire un'assistenza rapida ed efficiente. Con un numero verde ed un servizio clienti su WhatsApp, l'obiettivo è rispondere entro un minuto e risolvere eventuali problemi con prontezza.

“Nei tanti anni di esperienza abbiamo capito quali sono le dinamiche e i problemi dei grandi gestori – spiega Francesco Passalacqua, amministratore di Lumen Luce & Gas -, e Lumen è nata con l’idea di realizzare un gestore energetico che fosse vicino all’utente, che non avesse i problemiche hanno i gestori nazionali. Siamo orgogliosi di avere radici siciliane. La sede fisica della società è a Terrasini, in via Monsignor Francesco Paolo Evola, ma Lumen non avrà limiti di zona. Attualmente possiamo contare su 150 operatori e presto nuovi punti fisici sorgeranno a Cinisi e Terrasini. Una crescita che non solo porta valore al territorio ma che promette di rivoluzionare il modo in cui concepiamo e gestiamo l'energia”.

Non solo un nuovo gestore energetico: Lumen Luce & Gas è una promessa di trasparenza, efficienza e innovazione al servizio degli utenti siciliani. Con un passato di esperienza e un futuro di ambizioni, Lumen si candida a illuminare il cammino dell'energia in Sicilia.