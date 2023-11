Spunta l’obbligo delle polizze per le calamità

È importante valutare attentamente le proprie esigenze assicurative e scegliere le coperture più adatte per garantire una protezione adeguata. una rete di sicurezza che protegge dalle conseguenze finanziarie di eventi imprevisti. È di pochi giorni fa la notizia in base a cui si parla dell’obbligo per le imprese di assicurare, entro il 31 dicembre del 2024 le «immobilizzazioni materiali» ovvero terreni, fabbricati, attrezzature, impianti e macchinari contro i danni dovuti a calamità naturali come terremoti, alluvioni o frane. Lo prevede la bozza della legge di bilancio.

Multe pesanti se non si adempie alla previsione normativa. Si va da 200mila a 1 milione di euro di sanzione pecuniaria amministrativa oltre che la possibile perdita di contributi o agevolazioni statali anche per calamità. La misura - secondo quanto si legge nella bozza - sarebbe al vaglio del Mimit. «Le imprese - si legge - con sede legale in Italia» e «aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia» e iscritte al registro delle imprese «sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali» causati da «calamità naturali». Si tratta, viene specificato di «sismi, alluvioni, le eruzioni vulcaniche, i fenomeni di bradisismo, le frane, le inondazioni e le esondazioni». «Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo - si legge nella bozza - è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200mila a euro 1.000.000». Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura «sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la Consap Spa e approvato dall'Ivass».