La palermitana "Poke Home" selezionata da Invitalia per "N.I.T.0"

Lorenzo Clemenza, un giovane imprenditore palermitano con una visione ambiziosa, ha portato la sua iniziativa culinaria, "Poke Home", a un livello completamente nuovo. Dopo aver costruito un'impresa di successo nel settore del food-delivery, si è lanciato in un progetto di espansione senza precedenti, plasmato da un mix di passione e strategia.

La storia di Clemenza, laureato in marketing e management presso l'università Alma Mater Studiorum di Bologna, ha iniziato a guadagnare slancio nel 2019, quando ha fondato "Poke Home", un laboratorio specializzato in prelibatezze hawaiane consegnate direttamente a domicilio. Con il passare degli anni, il suo entusiasmo per l'innovazione culinaria ha portato alla creazione di vari "virtual brand", ciascuno concentrato su una particolare cucina internazionale. Tra i più noti ci sono "Waikiki Sushi" per la cucina giapponese, "Woke Home" per la cucina thailandese, "Kebhome" per la cucina turca e "HomeBurger", l'ultimo arrivo, specializzato in hamburger.

L'evoluzione di questa iniziativa non ha conosciuto confini, con la comparsa di brand stagionali come "Panett'home" durante il periodo natalizio e "Tartacos" per l'estate, offrendo una gamma sempre più ampia di esperienze culinarie direttamente nelle case dei clienti.

Tuttavia, la vera svolta per "Poke Home" è arrivata di recente, quando la società è stata selezionata da Invitalia per partecipare al programma "N.I.T.0" (Nuove Imprese a Tasso Zero). Questa opportunità unica ha aperto le porte a una fase di crescita senza precedenti, aprendo la strada per l'espansione del business e l'innovazione nel settore della cosiddetta "Cucina In Cloud".

"Poke Home" aumenterà il numero di format virtuali a 10 (oggi nono 4), creando nuove opportunità di lavoro per 10 persone passando grazie al programma N.I.T.o da un laboratorio di 50 mq a una struttura più ampia di 250 mq. Utilizzando i finanziamenti provenienti da questo progetto europeo, resi possibili grazie a Invitalia, la società mira a consolidare la propria presenza sul mercato attraverso l'e-commerce "Cucina In Cloud". Questa piattaforma all'avanguardia per il food delivery ospiterà tutti i formati sotto un unico tetto virtuale, offrendo un'esperienza integrata e conveniente per i clienti, accessibile sia su dispositivi IOS che Android.

Con il suo spirito imprenditoriale e la dedizione per l'innovazione culinaria, Lorenzo Clemenza si sta preparando a portare "Poke Home" a nuove vette di successo e a lasciare un'impronta indelebile nel mondo sempre più dinamico del settore food-delivery.

Alcuni e-commerce di Poke Home:

www.pokehome.it

www.panetthome.it

www.waikikisushi.it