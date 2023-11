Il Consiglio di Amministrazione di BNT Banca per la prima volta a Palermo

Il Consiglio di Amministrazione di BNT Banca, si è tenuto per la prima volta a Palermo. BNT Banca, controllata al 100% da Banca Popolare di Sondrio (BPS), lo scorso 27 ottobre ha tenuto il proprio Consiglio di Amministrazione a Palermo presso la sede di Via Libertà al n. 175. Presenti il Presidente Avv. Francesco Venosta, il Vice Presidente Luigino Negri, il Consigliere Delegato Umberto Seretti (nella foto) e le Consigliere Annalisa Rainoldi e Mariella Piantoni. Presente anche il Cav. Dott. Mario Pedranzini, Consigliere Delegato della Capogruppo Banca Popolare di Sondrio. Presente inoltre l’intero Collegio Sindacale.

BNT Banca è specializzata nel credito al consumo e si occupa di cessione del quinto. Nata nel 2004, è entrata a far parte del Gruppo BPS nel 2017 riconvertendo la propria attività nel mercato del credito al consumo. Nel 2019 si è fusa con Prestinuova la storica finanziaria siciliana che nel 2006, per prima nel nostro Paese, iniziò a finanziare i pensionati con la cessione del quinto della pensione. Ad oggi BNT ha finanziato oltre 100.000 clienti, buona parte dei quali residenti in Sicilia. Il Consigliere Delegato Seretti dichiara che «tenendo il CdA a Palermo si è voluto dare un concreto segnale di vicinanza alla Sicilia ed ai siciliani che rappresentano un mercato importante per BNT - con oltre 2.000 clienti attivi -, ma anche per il gruppo BPS che annovera in Sicilia oltre 7.000 clienti tra i professionisti aderenti alle casse di previdenza provate e anche alcune tra le migliori aziende locali sia per la gestione dell’attivo aziendale, che per soddisfare le esigenze finanziarie». BPS è presente in Sicilia anche tramite la controllata Factorit, primaria realtà nazionale operante nel comparto del factoring. BNT Banca è operativa in Sicilia con propri uffici a Palermo, Catania e Caltanissetta. Il prodotto è distribuito inoltre presso tutti gli sportelli di Banca Popolare Sant’Angelo.