FidiLife, da sempre al fianco dei consumatori

FidiLife è un’agenzia in attività finanziaria iscritta al n.A15540 in OAM, che opera con un team di consulenti professionisti i quali vantano esperienza ultraventennale nel mondo del credito a famiglie ed imprese.

Il fondatore di FidiLife, Luigi Fasoni, laureato all’Università degli Studi di Palermo in Economia e Commercio, nel 1998 inizia il suo percorso professionale come consulente nei servizi di credito al consumo. Nel 2022 decide di fondare FidiLife, coinvolgendo nel progetto un gruppo di consulenti con consolidata esperienza, creando così un nuovo team, perfetto mix di consulenti esperti e giovani, attenti alle esigenze di ogni singolo cliente. FidiLife è un punto di riferimento per famiglie ed imprese che sono alla ricerca di soluzioni finanziarie per la realizzazione di nuovi progetti. Il prestito personale Mysura comprende una gamma di prodotti tagliati proprio su misura per i progetti da realizzare (prestito auto, salute e benessere, consolidamento, linea green per casa e mobilità elettrica). Dammi il 5 è il prestito senza finalità rivolto a dipendenti pubblici, privati o pensionati, con la serenità del tasso fisso e la rata costante, trattenuta in busta paga o sul cedolino della pensione direttamente dal datore di lavoro o dall’ente. In più, il finanziamento è interamente coperto da garanzia assicurativa per i rischi di premorienza e perdita impiego, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente, e permette anche a chi è meno giovane di ottenere liquidità fino a 88 anni non compiuti a fine periodo di ammortamento.

Completano la gamma di finanziamenti alle famiglie i mutui ipotecari, le carte di credito e l’anticipo del TFR/TFS, soluzione questa che consente ai neo pensionati di fruire immediatamente delle somme accantonate lungo il percorso lavorativo senza dovere aspettare i tempi lunghi previsti dalle attuali normative in vigore in termini di liquidazione del TFR/TFS.

FidiLife fornisce anche consulenza e soluzioni finanziari per professionisti ed imprese (mutui chirografari garantiti, leasing, noleggio a lungo termine). FidiLife offre la possibilità di fare la propria richiesta di prestito personale in pochi click sul proprio sito web www.fidilife.it con il supporto di un consulente che lo guiderà per tutta la procedura fino all’erogazione del finanziamento, può essere effettuata anche interamente a distanza, senza che il cliente debba recarsi nei nostri uffici. FidiLife partecipa anche come partner a innumerevoli iniziative. Tra queste citiamo le più recenti come la giornata formativa AIGA Palermo presso Palazzo Branciforte, il Trofeo Sale & Saline e il Trofeo di beneficenza di tennis denominato Pink Lady, volto alla sensibilizzazione della prevenzione del tumore al seno, tenutosi a Trapani il 15 ottobre.

Informazioni sul sito www.fidilife.it